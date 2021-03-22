Мы уверены, что таких котлет вы еще не пробовали, ведь в состав блюда входят не только привычные нам ингредиенты, но и сырая картошка!

Лиза Глинская готовит не только торты и десерты, девушка искусная хозяйка! Сегодня кондитер подготовила для читателей замечательный рецепт вкусных куриных котлет, которые ей готовила мама.

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Нежные, ароматные и сочные куриные котлеты сочетаются с любым гарниром или свежим салатом. Итак, не теряйте времени, айда готовить вместе!

Рецепт куриных котлет, как у мамы

Ингредиенты:

– 1 кг куриного филе;

– 350 г лука;

– 300 г картофеля;

– 100 г батона;

– 150 мл молока;

– 150 г манной крупы;

– соль, черный молотый перец на ваш вкус;

– растительное масло для обжарки.

Нарежьте крупными кусками картофель, лук, куриное филе. Батон замочите в молоке. Все эти ингредиенты пропустите через мясорубку, чтобы получить фарш. Тщательно вымешайте фарш для котлет, добавьте специй и еще раз перемешайте. Накройте фарш пищевой пленкой и отправьте отдохнуть в холодильник на 60 минут. Подготовьте миску с холодной водой, блюдце с манкой и выньте готовый фарш из холодильника. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Смочите руки в холодной воде, сформируйте из фарша котлету и посыпьте ее манной крупой. Сформированные котлеты обжарьте до готовности на сковородке с обеих сторон. Подавайте котлеты горячими. Приятного аппетита!

Рецепт котлет из куриного фарша – видео: