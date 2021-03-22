Ми підготували для вас рецепт смачного перекусу – лаваш з бринзою та курятиною. Обов'язково спробуйте.

Лаваш з бринзою та курятиною – смачний перекус, який можна приготувати з доступних інгредієнтів. Можна додати будь-який сир та овочі.

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Лаваш з бринзою та курятиною

Інгредієнти:

– 1 шт. курячого філе;

– 1 шт. лаваш;

– 1/2 кабачок;

– 1/2 томата;

– 100 грамів бринзи;

– 20 грамів петрушки;

– 20 грамів кінзи;

– 1 зубчик часнику;

– 1/2 лимона;

– соняшникова олія;

– цукор;

– сіль;

– перець.