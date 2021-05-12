В теплое время не хочется завтракать тяжелыми завтраками. Украинская кулинар Ольга Мартыновская предлагает вам попробовать вкусное и легкое в приготовлении блюдо к завтраку – лаваш с яйцом, сыром и свежей зеленью.
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Для приготовления завтрака от шеф-повара вам нужно иметь гриль или обычную сковороду.
Рецепт быстрого завтрака из лаваша и яиц
- Измельчите заранее отваренные в соленой воде куриные яйца на кусочки.
- Зеленый лучок порежьте мелко ножом, а сыр натрите на грубой терке или нарежьте тонкими ломтями.
- Смешайте все ингредиенты, заправьте начинку сметаной и добавьте специй по вашему вкусу.
- Лаваш разрежьте на прямоугольные куски и на каждый из них выложите начинку и заверните.
- Разогрейте гриль или сковородку, и поджарьте лаваш с начинкой с обеих сторон до золотистой корочки. Приятного аппетита!
Дополнительно к блюду на ваш вкус можно добавить кусочки отварной курочки, ветчины или рыбки.