На улице уже достаточно тепло, а на грядках созревают первые зеленые вкусности среди которых спаржа, свежие салаты, редис и редька.

Чем полезны сезонные продукты мая, какими витаминами и минералами они богаты – далее в материале.

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Диетологи утверждают, что лучше всего питаться сезонными продуктами, а не покупать тепличные несезонные вкусности.

– спаржа

Зеленая спаржа

Спаржа, или еще ее называют аспарагус, считается деликатесным продуктом. Существует несколько видов спаржи, однако самыми популярными являются зеленая, белая и фиолетовая. Вкус спаржи не зависит от ее цвета.

Спаржу используют как гарнир, маринуют, запекают, обжаривают, добавляют в супы и запеканки.

– кочанный салат

Салат Ромен

Существует множество видов салатов, однако самым популярным являются Айсберг, Ромен, Фризе и Лоло Россо. Все они чрезвычайно полезны для человеческого организма, так как содержат много минералов и витаминов, а еще вовсе не калорийные.

Чаще всего из свежих листьев кочанного салата готовят свежие салаты с добавлением других овощей, а заправляют блюда оливковым маслом или классическими соусами.

– салат латук

Салат латук

Еще один популярный вид салата – латук. Он содержит множество полезных витаминов и минералов, среди которых медь, цинк, селен, марганец и железо.

В древности над выращиванием салата латук трудились целые семьи, а сегодня его считают одним из самых употребляемых салатов.

– молодой горошек

Зеленый горошек

Горошек считается одной из древнейших овощных культур, выращиваемых человечеством. Зеленый молодой горошек имеет приятный вкус и аромат, позволяет потреблять его свежим. Также из молодого горошка готовят вкусные пюре, рагу и овощные пироги.

Зеленый горошек богат витаминами группы В, С и К, кальцием, магнием, фосфором и железом.

– редис

Пучок редиса

Редис одним из первых появляется на овощной грядке. Редис советуют употреблять при борьбе с избыточным весом, ведь он низкокалорийный и богат витаминами и минералами. Среди них витамины группы В, ниацин, минералы такие как калий, кальций, фосфор, магний, натрий и железо.

– салат руккола

Салат руккола

Салат руккола необычный именно из-за своего вкуса, выраженный ореховый аромат и легкие нотки горечи. Попробовав рукколу один раз, вы уже не сможете забыть ее вкус, а узнав о множестве полезных свойств растения введете к своему привычному рациону.

Листья рукколы насыщенно различными микроэлементами (йод, железо, кальций, калий и магний) и витаминами групп С, В, А, К, Е, Т. В семенах растения находится не менее 30% эфирных масел.

– шпинат

Листья шпината

Шпинат очень полезен для человеческого организма, его используют для приготовления диетических блюд: салатов, запеканок, подают как гарнир к рыбе или мясу.

– редька

Различные сорта​ редьки

Редька – вкусный и целебный овощ, который точно должен присутствовать в рационе каждого человека. Существует множество сортов редьки, начиная от зимней черной до розовой и белой.

Чаще всего из редьки готовят свежие салаты к гарнирам, мясу или рыбе. Кстати, лучше ее употреблять сырой.

– капуста белокочанная

Качан белокочанной капусты

Из белокочанной капусты готовят голубцы, добавляют ее в борщ или тушат с мясом. Универсальный овощ популярен на кухне всех хозяек.

Белокочанная капуста считается диетическим продуктом, так как в ней присутствует тартановая кислота, которая предотвращает накопление жировой ткани. Особенно много этой кислоты в сыром продукте.

– опята

Летние опята

Существует более 20 видов опят, однако не все из них съедобные, а некоторые даже ядовитые.

Опята особенно вкусные в маринованном виде, также они подходят и для соления, сушки. Технология приготовления должна придерживаться строго, иначе возможны отравления. Предварительное отваривание минимум 40 минут обязательно.

– зеленый лук

Молодой зеленый лук

Зеленый лук содержит большое количество полезных витаминов и микроэлементов, среди которых витамины групп А и В, фитонциды, железо, цинк, фтор, магний, поэтому его советуют есть для профилактики авитаминоза.

– мята

Свежие листья мяты

Мяту используют не только в медицине или косметологии, она прекрасно подходит и в кулинарии.

Кроме ментола в мяте присутствуют вещества натурального происхождения: аскорбиновая кислота, дубильные вещества, каротин, рутин, фитостеролы.

В кулинарии мяту добавляют в коктейли, десерты и овощные гарниры.