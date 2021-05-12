У теплу пору не хочеться снідати важкими сніданками. Українська кулінарка Ольга Мартиновська пропонує вам спробувати смачну та легку у приготуванні страву до сніданку – лаваш з яйцем, сиром та свіжою зеленню.

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Для приготування сніданку від шеф-кухаря вам потрібно мати гриль або звичайну сковорідку.

Рецепт швидкого сніданку з лаваша та яєць

Інгредієнти:

– 1 тонкий лаваш;

– 100 г твердого сиру;

– 4 відварених яйця;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 1 ложка сметани.

Подрібніть заздалегідь відварені в соленій воді курячі яйця на шматочки. Зелену цибульку поріжте дрібно ножем, а сир натріть на грубій тертці або наріжте тонкими скибками. Змішайте всі інгредієнти, заправте начинку сметаною та додайте спецій на ваш смак. Лаваш розріжте на прямокутні шматки та на кожен з них викладіть начинку та заверніть. Розігрійте гриль або сковорідку та підсмажте лаваш з начинкою з обох сторін до золотистої скоринки. Смачного!

Додатково до страви на ваш смак можна додати шматочки відвареної курочки, шинки або рибки.