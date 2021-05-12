У теплу пору не хочеться снідати важкими сніданками. Українська кулінарка Ольга Мартиновська пропонує вам спробувати смачну та легку у приготуванні страву до сніданку – лаваш з яйцем, сиром та свіжою зеленню.

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Для приготування сніданку від шеф-кухаря вам потрібно мати гриль або звичайну сковорідку. 

Рецепт швидкого сніданку з лаваша та яєць

  1. Подрібніть заздалегідь відварені в соленій воді курячі яйця на шматочки.
  2. Зелену цибульку поріжте дрібно ножем, а сир натріть на грубій тертці або наріжте тонкими скибками.
  3. Змішайте всі інгредієнти, заправте начинку сметаною та додайте спецій на ваш смак.
  4. Лаваш розріжте на прямокутні шматки та на кожен з них викладіть начинку та заверніть.
  5. Розігрійте гриль або сковорідку та підсмажте лаваш з начинкою з обох сторін до золотистої скоринки. Смачного!

Додатково до страви на ваш смак можна додати шматочки відвареної курочки, шинки або рибки.