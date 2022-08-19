Проще не бывает: лазанья из лаваша и курятины на обед или ужин

Лазанья из лаваша – отличная альтернатива классическому блюду итальянской кухни. Готовить ее вдвое проще, а вкус не отличишь.

Если вы обожаете классический вариант лазаньи из пасты, но не всегда есть время отдельно их готовить или приобрести. Воспользуйтесь облегченной версией блюда – из лаваша.

Читайте также Картофель фри как из фаст-фуда: готовим любимое блюдо дома

Лаваш может быть как домашний, так и магазинный. Относительно вкуса блюда его не отличить от оригинала. Мы приготовили для вас рецепт с куриным фаршем и нежным соусом бешамель. Попробуйте и вы будете в восторге.

Рецепт лазаньи из лаваша

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 6

– 2 упаковки лаваша;– 75 граммов сливочного масла;– 1 столовая ложка муки;– 700 миллилитров молока;– мускатный орех на кончике ножа;– щепотка соли.– 1 средний лук;– 1 средняя морковь;– 400 граммов куриного фарша;– 2 столовые ложки томатной пасты;– 3 дольки чеснока;– масло;– 1 чайная ложка соли;– щепотка черного молотого перца;– щедрая щепотка орегано;– 200 граммов твердого сыра.

Приготовление:

Для приготовления соуса Бешамель растопите масло в кастрюле или сотейнике, всыпьте муку и быстро перемешайте венчиком. Небольшими порциями вливайте молоко и продолжайте перемешивать. Всыпьте мускатный орех, соль. Бешамель готов.

Для мясного соуса обжарьте на сковороде с маслом нарезанный кубиком лук до золотистого цвета. Добавьте кубики моркови и жарьте еще 5 минут. Добавьте куриный фарш, чеснок, перемешайте и жарьте почти до готовности с овощами подчас помешивая. Влейте томатную пасту, орегано, чёрный перец и соль. Налейте 300 миллилитров воды, накройте крышкой. Тушите все еще 30 минут.

Рецепт рассчитан на форму 20х30 сантиметров. Смажьте ее растительным маслом и выложите сначала лаваш, далее несколько ложек Бешамеля и мясного соуса. Сверху вылейте остатки белого соуса и посыпьте тертым сыром.

Запекайте лазанью в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут (30 минут с фольгой сверху и 15 минут без фольги).

Готовое блюдо немного охладите, порежьте порционными кусками и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!