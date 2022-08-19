Проще не бывает: лазанья из лаваша и курятины на обед или ужин
19 августа 2022 , 15:03Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Лазанья из лаваша – отличная альтернатива классическому блюду итальянской кухни. Готовить ее вдвое проще, а вкус не отличишь.
Если вы обожаете классический вариант лазаньи из пасты, но не всегда есть время отдельно их готовить или приобрести. Воспользуйтесь облегченной версией блюда – из лаваша.
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Лаваш может быть как домашний, так и магазинный. Относительно вкуса блюда его не отличить от оригинала. Мы приготовили для вас рецепт с куриным фаршем и нежным соусом бешамель. Попробуйте и вы будете в восторге.
Рецепт лазаньи из лаваша
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 6
– 2 упаковки лаваша;
Для соуса Бешамель:
– 75 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка муки;
– 700 миллилитров молока;
– мускатный орех на кончике ножа;
– щепотка соли.
Для мясного соуса:
– 1 средний лук;
– 1 средняя морковь;
– 400 граммов куриного фарша;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 3 дольки чеснока;
– масло;
– 1 чайная ложка соли;
– щепотка черного молотого перца;
– щедрая щепотка орегано;
– 200 граммов твердого сыра.
Приготовление:
- Для приготовления соуса Бешамель растопите масло в кастрюле или сотейнике, всыпьте муку и быстро перемешайте венчиком. Небольшими порциями вливайте молоко и продолжайте перемешивать. Всыпьте мускатный орех, соль. Бешамель готов.
- Для мясного соуса обжарьте на сковороде с маслом нарезанный кубиком лук до золотистого цвета. Добавьте кубики моркови и жарьте еще 5 минут. Добавьте куриный фарш, чеснок, перемешайте и жарьте почти до готовности с овощами подчас помешивая. Влейте томатную пасту, орегано, чёрный перец и соль. Налейте 300 миллилитров воды, накройте крышкой. Тушите все еще 30 минут.
- Рецепт рассчитан на форму 20х30 сантиметров. Смажьте ее растительным маслом и выложите сначала лаваш, далее несколько ложек Бешамеля и мясного соуса. Сверху вылейте остатки белого соуса и посыпьте тертым сыром.
- Запекайте лазанью в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут (30 минут с фольгой сверху и 15 минут без фольги).
- Готовое блюдо немного охладите, порежьте порционными кусками и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!