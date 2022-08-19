Якщо ви обожнюєте класичний варіант лазаньї з пасти, але не завжди є час окремо їх готувати, або придбати. Скористайтеся полегшеною версією страви – з лаваша.
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Лаваш може бути, як домашній, так і магазинний. Щодо смаку страви, її не відрізнити від оригіналу. Ми підготували для вас рецепт з курячим фаршем та ніжним соусом бешамель. Спробуйте і ви будете в захваті.
Рецепт лазаньї з лаваша
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Для приготування соусу Бешамель розтопіть масло у каструлі або сотейнику, всипте борошно та швидко перемішайте вінчиком. Невеликими порціями вливайте молоко та продовжуйте перемішувати. Всипте мускатний горіх, сіль. Бешамель готовий.
- Для м'ясного соусу обсмажте на сковорідці з олією нарізану кубиком цибулю до золотистого кольору. Додайте кубики моркви і смажте ще 5 хвилин. Додайте курячий фарш, часник, перемішайте і смажте майже до готовності з овочами часом помішуючи. Влийте томатну пасту, орегано, чорний перець і сіль. Налийте 300 мілілітрів води, накрийте кришкою. Тушкуйте все ще 30 хвилин.
- Рецепт розрахований на форму 20х30 сантиметрів. Змастіть її олією та викладіть спочатку лаваш, далі кілька ложок Бешамелю і м'ясного соусу. Зверху вилийте залишки білого соусу і посипте тертим сиром.
- ️Запікайте лазанью в розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин (30 хвилин з фольгою зверху і 15 хвилин без фольги).
- Готову страву трішки охолодіть, наріжте порційними шматками та подавайте до столу.
Смачного!