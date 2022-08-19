Якщо ви обожнюєте класичний варіант лазаньї з пасти, але не завжди є час окремо їх готувати, або придбати. Скористайтеся полегшеною версією страви – з лаваша.

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Лаваш може бути, як домашній, так і магазинний. Щодо смаку страви, її не відрізнити від оригіналу. Ми підготували для вас рецепт з курячим фаршем та ніжним соусом бешамель. Спробуйте і ви будете в захваті.

Рецепт лазаньї з лаваша

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 2 упаковки лаваша;

Для соусу Бешамель:

– 75 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка борошна;

– 700 мілілітрів молока;

– мускатний горіх на кінчику ножа;

– дрібка солі.

Для м'ясного соусу:

– 1 середня цибуля;

– 1 середня морква;

– 400 грамів курячого фаршу;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 3 дольки часнику;

– олія;

– 1 чайна ложка солі;

– дрібка чорного меленого перцю;

– щедра дрібка орегано;

– 200 грамів твердого сиру.

Приготування:

Для приготування соусу Бешамель розтопіть масло у каструлі або сотейнику, всипте борошно та швидко перемішайте вінчиком. Невеликими порціями вливайте молоко та продовжуйте перемішувати. Всипте мускатний горіх, сіль. Бешамель готовий.

Для м'ясного соусу обсмажте на сковорідці з олією нарізану кубиком цибулю до золотистого кольору. Додайте кубики моркви і смажте ще 5 хвилин. Додайте курячий фарш, часник, перемішайте і смажте майже до готовності з овочами часом помішуючи. Влийте томатну пасту, орегано, чорний перець і сіль. Налийте 300 мілілітрів води, накрийте кришкою. Тушкуйте все ще 30 хвилин.

Рецепт розрахований на форму 20х30 сантиметрів. Змастіть її олією та викладіть спочатку лаваш, далі кілька ложок Бешамелю і м'ясного соусу. Зверху вилийте залишки білого соусу і посипте тертим сиром.

️Запікайте лазанью в розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин (30 хвилин з фольгою зверху і 15 хвилин без фольги).

Готову страву трішки охолодіть, наріжте порційними шматками та подавайте до столу.

Смачного!