Французский картофель, или как знаем его мы – картофель фри, на первый взгляд, простое блюдо, но даже у него есть свои секреты.

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Чтобы приготовить ее аналогично подлиннику, мы раскроем несколько нюансов, которые точно помогут вам на кухне. Поговаривают, что именно с этими небольшими секретами готовятся именно в популярных сетях фаст-фудов.

Как приготовить картофель фри: рецепт

Ингредиенты:

– картофель;

– соль;

– 1 – 2 литра масла для жарки.

Приготовление:

Тщательно помойте картофель, можно использовать щеточку, чтобы окончательно избавиться от остатков грязи. Осторожно снимите шкурку ножом или овощечисткой.

Нарежьте картофель одинаковыми длинными брусочками.

Прежде чем обжаривать ее во фритюре или на сковороде, обязательно дважды промойте холодной водой, а затем полностью обсушите. Она будет мягкой – так нужно.

Жарьте порциями при 160 – 180 градусах примерно 5 минут. Выньте и отложите на бумажное полотенце. Далее увеличьте температуру до 200 градусов и снова жарьте, пока картофель фри не станет хрустящим и золотисто-коричневый. Выньте и дайте стечь на бумажных полотенцах.

Сразу посолите и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!

Зачем промывать картофель в холодной воде?

Замачивание картофеля в холодной воде помогает избавиться от крахмала, что делает его более хрустящей. Можно выбирать специальные сорта картофеля, которые подходят только для жарки. Как правило, если покупать ее в больших сетях супермаркетов, на упаковках содержатся специальные отметки.

Почему картошку жарят дважды?

Жарение картофеля дважды – лучший способ получить максимально хрустящий результат. Первый этап жарки готовит и размягчает середину картофеля, а второй – хрустит снаружи.