Французский картофель, или как знаем его мы – картофель фри, на первый взгляд, простое блюдо, но даже у него есть свои секреты.
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Чтобы приготовить ее аналогично подлиннику, мы раскроем несколько нюансов, которые точно помогут вам на кухне. Поговаривают, что именно с этими небольшими секретами готовятся именно в популярных сетях фаст-фудов.
Как приготовить картофель фри: рецепт
Приготовление:
- Тщательно помойте картофель, можно использовать щеточку, чтобы окончательно избавиться от остатков грязи. Осторожно снимите шкурку ножом или овощечисткой.
- Нарежьте картофель одинаковыми длинными брусочками.
- Прежде чем обжаривать ее во фритюре или на сковороде, обязательно дважды промойте холодной водой, а затем полностью обсушите. Она будет мягкой – так нужно.
- Жарьте порциями при 160 – 180 градусах примерно 5 минут. Выньте и отложите на бумажное полотенце. Далее увеличьте температуру до 200 градусов и снова жарьте, пока картофель фри не станет хрустящим и золотисто-коричневый. Выньте и дайте стечь на бумажных полотенцах.
- Сразу посолите и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!
Зачем промывать картофель в холодной воде?
Замачивание картофеля в холодной воде помогает избавиться от крахмала, что делает его более хрустящей. Можно выбирать специальные сорта картофеля, которые подходят только для жарки. Как правило, если покупать ее в больших сетях супермаркетов, на упаковках содержатся специальные отметки.
Почему картошку жарят дважды?
Жарение картофеля дважды – лучший способ получить максимально хрустящий результат. Первый этап жарки готовит и размягчает середину картофеля, а второй – хрустит снаружи.