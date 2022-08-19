Если вы обожаете классический вариант лазаньи из пасты, но не всегда есть время отдельно их готовить или приобрести. Воспользуйтесь облегченной версией блюда – из лаваша.
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Лаваш может быть как домашний, так и магазинный. Относительно вкуса блюда его не отличить от оригинала. Мы приготовили для вас рецепт с куриным фаршем и нежным соусом бешамель. Попробуйте и вы будете в восторге.
Рецепт лазаньи из лаваша
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Для приготовления соуса Бешамель растопите масло в кастрюле или сотейнике, всыпьте муку и быстро перемешайте венчиком. Небольшими порциями вливайте молоко и продолжайте перемешивать. Всыпьте мускатный орех, соль. Бешамель готов.
- Для мясного соуса обжарьте на сковороде с маслом нарезанный кубиком лук до золотистого цвета. Добавьте кубики моркови и жарьте еще 5 минут. Добавьте куриный фарш, чеснок, перемешайте и жарьте почти до готовности с овощами подчас помешивая. Влейте томатную пасту, орегано, чёрный перец и соль. Налейте 300 миллилитров воды, накройте крышкой. Тушите все еще 30 минут.
- Рецепт рассчитан на форму 20х30 сантиметров. Смажьте ее растительным маслом и выложите сначала лаваш, далее несколько ложек Бешамеля и мясного соуса. Сверху вылейте остатки белого соуса и посыпьте тертым сыром.
- Запекайте лазанью в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут (30 минут с фольгой сверху и 15 минут без фольги).
- Готовое блюдо немного охладите, порежьте порционными кусками и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!