Если вы обожаете классический вариант лазаньи из пасты, но не всегда есть время отдельно их готовить или приобрести. Воспользуйтесь облегченной версией блюда – из лаваша.

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Лаваш может быть как домашний, так и магазинный. Относительно вкуса блюда его не отличить от оригинала. Мы приготовили для вас рецепт с куриным фаршем и нежным соусом бешамель. Попробуйте и вы будете в восторге.

Рецепт лазаньи из лаваша

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 2 упаковки лаваша;

Для соуса Бешамель:

– 75 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка муки;

– 700 миллилитров молока;

– мускатный орех на кончике ножа;

– щепотка соли.

Для мясного соуса:

– 1 средний лук;

– 1 средняя морковь;

– 400 граммов куриного фарша;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 3 дольки чеснока;

– масло;

– 1 чайная ложка соли;

– щепотка черного молотого перца;

– щедрая щепотка орегано;

– 200 граммов твердого сыра.

Приготовление:

Для приготовления соуса Бешамель растопите масло в кастрюле или сотейнике, всыпьте муку и быстро перемешайте венчиком. Небольшими порциями вливайте молоко и продолжайте перемешивать. Всыпьте мускатный орех, соль. Бешамель готов.

Для мясного соуса обжарьте на сковороде с маслом нарезанный кубиком лук до золотистого цвета. Добавьте кубики моркови и жарьте еще 5 минут. Добавьте куриный фарш, чеснок, перемешайте и жарьте почти до готовности с овощами подчас помешивая. Влейте томатную пасту, орегано, чёрный перец и соль. Налейте 300 миллилитров воды, накройте крышкой. Тушите все еще 30 минут.

Рецепт рассчитан на форму 20х30 сантиметров. Смажьте ее растительным маслом и выложите сначала лаваш, далее несколько ложек Бешамеля и мясного соуса. Сверху вылейте остатки белого соуса и посыпьте тертым сыром.

Запекайте лазанью в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут (30 минут с фольгой сверху и 15 минут без фольги).

Готовое блюдо немного охладите, порежьте порционными кусками и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!