Лазанья с мясом кролика и грибами: рецепт от Яны Балог
Девушка поделилась рецептом лазаньи с мясом кролика и грибами в соусе бешамель. Как правильно готовить – читайте в материале
Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог опубликовала рецепт на своей странице в инстаграм. Для приготовления блюда тесто можно использовать готовое или сделать самостоятельно.
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Как приготовить лазанью
- Для приготовления теста просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с желтком, добавьте яйцо, добавьте соль, замесите тесто, оставьте в холодильнике на 20-30 минут.
- Помойте грибы, нарежьте ломтиками, обжарьте на подсолнечном масле со специями.
- Очистите лук с чесноком, измельчите ножом, обжарьте на сковороде.
- Тщательно помойте мясо кролика, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде, добавьте тимьян, белое вино, сливочное масло, специи, тушите 4-5 минут.
- Для приготовления соуса на сухой сковороде обжарьте муку, добавьте сливочное масло, соль, мускатный орех, молоко, перемешайте, варите 1-2 минуты до готовности.
- Раскатайте тоненькое тесто, отварите 2-3 минуты в подсоленной воде.
- Форму выстелите пергаментом, выложите слоями: соус, тесто, мясо кролика, грибы, сыр, тесто. Сверху тесто смажьте соусом, посыпьте тертым сыром.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться 10-15 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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