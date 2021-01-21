Девушка поделилась рецептом лазаньи с мясом кролика и грибами в соусе бешамель. Как правильно готовить – читайте в материале

Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог опубликовала рецепт на своей странице в инстаграм. Для приготовления блюда тесто можно использовать готовое или сделать самостоятельно. Читайте также Салат "Нисуаз" с тунцом: простой рецепт от Яны Балог Как приготовить лазанью Ингредиенты для теста:

– 1 желток;

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– 150 граммов муки. Ингредиенты для соуса:

– 50 граммов муки;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 350 миллилитров молока;

– щепотка соли;

– мускатный орех. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Балог | Мастер Шеф 10 (@yana_baloh) Ингредиенты для начинки:

– 300 граммов грибов;

– 300 граммов мяса кролика;

– твердый сыр;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 луковица;

– тимьян;

– подсолнечное масло;

– сливочное масло 82%;

– 100 миллилитров белого вина;

– соль, перец. Для приготовления теста просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с желтком, добавьте яйцо, добавьте соль, замесите тесто, оставьте в холодильнике на 20-30 минут. Помойте грибы, нарежьте ломтиками, обжарьте на подсолнечном масле со специями. Очистите лук с чесноком, измельчите ножом, обжарьте на сковороде. Тщательно помойте мясо кролика, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде, добавьте тимьян, белое вино, сливочное масло, специи, тушите 4-5 минут. Для приготовления соуса на сухой сковороде обжарьте муку, добавьте сливочное масло, соль, мускатный орех, молоко, перемешайте, варите 1-2 минуты до готовности. Раскатайте тоненькое тесто, отварите 2-3 минуты в подсоленной воде. Форму выстелите пергаментом, выложите слоями: соус, тесто, мясо кролика, грибы, сыр, тесто. Сверху тесто смажьте соусом, посыпьте тертым сыром. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться 10-15 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!