Лазанья з лаваша: домашні рецепти на кожен день
Як швидко приготувати смачну лазанью? До вашої уваги три рецепта, які ви з легкістю приготуєте вдома. Подробиці - читайте в матеріалі.
SmachnoNews підготував для вас три рецепти лазаньї: з курячим фаршем, грибами, томатами. Ми впевнені, що такі страви сподобаються всій родині.
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Лазанья з курячим фаршем
Лазанья з курячим фаршем
- Для приготування почистіть, цибулю, моркву, наріжте кубиками. На пательні обсмажте на соняшниковій олії цибулю, моркву до золотої скоринки, додайте фарш, сіль, перець і мускатний горіх, тушкуйте до готовності.
- Для приготування соусу у каструлі викладіть вершкове масло змішайте з борошном, влийте молоко, перемішайте, доведіть до кипіння.
- Натріть сир на грубій тертці.
- У форму викладіть шарами лаваш, зверху викладіть фарш з цибулею, додайте соус, лаваш, зверху викладіть тертий сир.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, відправте запікатись на 25 хвилин до готовності.
Лазанья з грибами
Лазанья з грибами
- Для приготування помийте, почистіть, цибулю, моркву, наріжте кубиками. Помийте, наріжте гриби скибочками. На пательні обсмажте на соняшниковій олії цибулю, моркву до золотої скоринки, додайте гриби, сіль, перець, тушкуйте до готовності.
- Для приготування соусу у каструлі змішайте вершкове масло з борошном, влийте молоко, перемішайте, доведіть до кипіння.
- На грубій тертці натріть сир.
- У форму викладіть шарами лаваш, зверху викладіть гриби з цибулею, морквою, додайте соус, лаваш, зверху викладіть тертий сир.
- Розігрійте духовку до 185 градусів, відправте запікатись на 30 хвилин до готовності.
Лазанья овочева
Лазанья овочева
- Для приготування помийте, почистіть, цибулю, моркву, наріжте кубиками.
- На пательні обсмажте на соняшниковій олії цибулю з морквою до золотої скоринки.
- Для приготування соусу у каструлі змішайте вершкове масло з борошном, влийте молоко, перемішайте, доведіть до кипіння.
- Помийте, наріжте томати скибочками.
- На грубій тертці натріть сир.
- У форму викладіть шарами лаваш, зверху викладіть моркву з цибулею, томати, додайте соус, лаваш, зверху викладіть тертий сир.
- Розігрійте духовку до 175 градусів, відправте запікатись на 35 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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