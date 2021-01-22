Як швидко приготувати смачну лазанью? До вашої уваги три рецепта, які ви з легкістю приготуєте вдома. Подробиці - читайте в матеріалі.

SmachnoNews підготував для вас три рецепти лазаньї: з курячим фаршем, грибами, томатами. Ми впевнені, що такі страви сподобаються всій родині. Читайте також Лазанья з м'ясом кролика і грибами: рецепт від Яни Балог Лазанья з курячим фаршем Лазанья з курячим фаршем Інгредієнти:

– 300 грамів курячого фаршу;

– 200 грамів твердого сиру;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– лаваш (1 упаковка);

– соняшникова олія;

– 350 мілілітрів молока 2,5%;

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– 2 столові ложки борошна;

– сіль, перець, мускатний горіх. Для приготування почистіть, цибулю, моркву, наріжте кубиками. На пательні обсмажте на соняшниковій олії цибулю, моркву до золотої скоринки, додайте фарш, сіль, перець і мускатний горіх, тушкуйте до готовності. Для приготування соусу у каструлі викладіть вершкове масло змішайте з борошном, влийте молоко, перемішайте, доведіть до кипіння. Натріть сир на грубій тертці. У форму викладіть шарами лаваш, зверху викладіть фарш з цибулею, додайте соус, лаваш, зверху викладіть тертий сир. Розігрійте духовку до 180 градусів, відправте запікатись на 25 хвилин до готовності. Лазанья з грибами Лазанья з грибами Інгредієнти:

– 350 грамів грибів;

– 150 грамів твердого сиру;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– лаваш (1 упаковка);

– соняшникова олія;

– 300 мілілітрів молока 2,5%;

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– 2 столові ложки борошна;

– сіль, перець. Для приготування помийте, почистіть, цибулю, моркву, наріжте кубиками. Помийте, наріжте гриби скибочками. На пательні обсмажте на соняшниковій олії цибулю, моркву до золотої скоринки, додайте гриби, сіль, перець, тушкуйте до готовності. Для приготування соусу у каструлі змішайте вершкове масло з борошном, влийте молоко, перемішайте, доведіть до кипіння. На грубій тертці натріть сир. У форму викладіть шарами лаваш, зверху викладіть гриби з цибулею, морквою, додайте соус, лаваш, зверху викладіть тертий сир. Розігрійте духовку до 185 градусів, відправте запікатись на 30 хвилин до готовності. Лазанья овочева Лазанья овочева Інгредієнти:

– 2-3 томати;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 250 грамів твердого сиру;

– лаваш (1 упаковка);

– соняшникова олія;

– 250 мілілітрів молока 2,5%;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– 1 столова ложка борошна;

– сіль, перець. Для приготування помийте, почистіть, цибулю, моркву, наріжте кубиками. На пательні обсмажте на соняшниковій олії цибулю з морквою до золотої скоринки. Для приготування соусу у каструлі змішайте вершкове масло з борошном, влийте молоко, перемішайте, доведіть до кипіння. Помийте, наріжте томати скибочками. На грубій тертці натріть сир. У форму викладіть шарами лаваш, зверху викладіть моркву з цибулею, томати, додайте соус, лаваш, зверху викладіть тертий сир. Розігрійте духовку до 175 градусів, відправте запікатись на 35 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!