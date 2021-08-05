Овощное лечо – замечательная заготовка на зиму. Ведь такое блюдо можно подавать как отдельную закуску, или вместо гарнира к мясу или рыбе. Лечо станет отличным соусом для картофеля или макарон к обеденному столу.

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Лечо из помидоров, болгарского перца и кабачков быстро готовится, также вы можете вовлечь в процесс детей.

Рецепт овощного лечо

  • Время: 3 часа
  • Порции: 3 – 4

лечо
Лечо / Фото Гастроном

Приготовление:

  1. Бланшируйте помидоры. Снимите с них кожуру и разрежьте на несколько кусков. Измельчите помидоры в блендере или пропустите через мясорубку.
  2. Репчатый лук нарежьте кубиками, а болгарский перец соломкой.
  3. Кабачки нарежьте кубиками 2х2 сантиметра.
  4. Перелейте помидорное пюре в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте к пюре острый мелко нарезанный острый перец, сладкий перец, кабачки, лук и масло. Накройте крышкой и тушите 30 минут на маленьком огне.
  5. Добавьте в лечо выжатый чеснок, специи, сахар и уксус. Варите блюдо еще 10 минут помешивая.
  6. Разлейте лечо по стерилизованным банкам и закройте крышками.
  7. Переверните банки верх дном, накройте теплым полотенцем и охладите при комнатной температуре.
  8. Храните банки в прохладном темном месте. Приятного аппетита!