Овощное лечо – замечательная заготовка на зиму. Ведь такое блюдо можно подавать как отдельную закуску, или вместо гарнира к мясу или рыбе. Лечо станет отличным соусом для картофеля или макарон к обеденному столу.
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Лечо из помидоров, болгарского перца и кабачков быстро готовится, также вы можете вовлечь в процесс детей.
Рецепт овощного лечо
- Время: 3 часа
- Порции: 3 – 4
Лечо / Фото Гастроном
Приготовление:
- Бланшируйте помидоры. Снимите с них кожуру и разрежьте на несколько кусков. Измельчите помидоры в блендере или пропустите через мясорубку.
- Репчатый лук нарежьте кубиками, а болгарский перец соломкой.
- Кабачки нарежьте кубиками 2х2 сантиметра.
- Перелейте помидорное пюре в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте к пюре острый мелко нарезанный острый перец, сладкий перец, кабачки, лук и масло. Накройте крышкой и тушите 30 минут на маленьком огне.
- Добавьте в лечо выжатый чеснок, специи, сахар и уксус. Варите блюдо еще 10 минут помешивая.
- Разлейте лечо по стерилизованным банкам и закройте крышками.
- Переверните банки верх дном, накройте теплым полотенцем и охладите при комнатной температуре.
- Храните банки в прохладном темном месте. Приятного аппетита!