Овощное лечо – замечательная заготовка на зиму. Ведь такое блюдо можно подавать как отдельную закуску, или вместо гарнира к мясу или рыбе. Лечо станет отличным соусом для картофеля или макарон к обеденному столу.

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Лечо из помидоров, болгарского перца и кабачков быстро готовится, также вы можете вовлечь в процесс детей.

Рецепт овощного лечо

Время: 3 часа

3 часа Порции: 3 – 4



Лечо / Фото Гастроном

Ингредиенты:

– 3 кг кабачков;

– 1 кг помидоров;

– 1 кг болгарского перца;

– перец чили по вашему вкусу;

– 400 г репчатого лука;

– 1 головка чеснока;

– 200 мл растительного масла;

– 200 г сахара;

– 80 г соли;

– 100 мл столового уксуса.

Приготовление: