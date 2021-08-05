Овочеве лечо – чудова заготовка на зиму. Адже таку страву можна подавати як окрему закуску, або замість гарніру до м'яса чи риби. Лечо стане відмінним соусом для картоплі чи макаронів до обіднього столу.

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Лечо з помідорів, болгарського перцю та кабачків швидко готується, також ви можете залучити до процесу дітей.

Рецепт овочевого лечо

Час: 3 години

3 години Порції: 3 – 4



Лечо / Фото Гастроном

Інгредієнти:

– 3 кг кабачків;

– 1 кг помідорів;

– 1 кг болгарського перцю;

– перець чилі на ваш смак;

– 400 г ріпчастої цибулі;

– 1 головка часнику;

– 200 мл рослинної олії;

– 200 г цукру;

– 80 г солі;

– 100 мл столового оцту.

Приготування: