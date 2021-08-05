Более вкусного рецепта не найдете: домашнее лечо из помидоров, перца и кабачков на зиму

Вы уже приготовили овощные заготовки на зиму? Мы подготовили для вас рецепт вкусного и легкого в приготовлении овощного лечо из помидоров, болгарского перца и кабачков. Давайте готовить вместе!

Овощное лечо – замечательная заготовка на зиму. Ведь такое блюдо можно подавать как отдельную закуску, или вместо гарнира к мясу или рыбе. Лечо станет отличным соусом для картофеля или макарон к обеденному столу.

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Лечо из помидоров, болгарского перца и кабачков быстро готовится, также вы можете вовлечь в процесс детей.

Рецепт овощного лечо

Время: 3 часа

3 часа Порции: 3 – 4



Лечо / Фото Гастроном

– 3 кг кабачков;– 1 кг помидоров;– 1 кг болгарского перца;– перец чили по вашему вкусу;– 400 г репчатого лука;– 1 головка чеснока;– 200 мл растительного масла;– 200 г сахара;– 80 г соли;– 100 мл столового уксуса.

Приготовление: