Легкий диетический суп из сельдерея – отличная идея к летнему меню. Питательный, вкусный и полезный суп понравится всем.

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Первое блюдо готовится с добавлением картофеля, сельдерея, моркови, лука и зелени. Вы можете добавлять любые любимые овощи, бульон и специи.

Рецепт супа

Время: 30 – 35 минут

30 – 35 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 49 ккал

Ингредиенты:

– 3 – 4 картофелины;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1/2 корня сельдерея;

– 2–3 стебля сельдерея;

– 1 литр воды;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– петрушка;

– перец;

– соль.

Картофель, морковь помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.

Картофель / Фото Unsplash

Корень сельдерея очистите, стебли сельдерея помойте, нарежьте ломтиками.

Сельдерей / Фото Unsplash

В разогретую кастрюлю добавьте сливочное масло, выложите лук, морковь, корень и стебли сельдерея, обжарьте до золотой корочки. Добавьте картофель, влейте воду, добавьте соль, перец, перемешайте, варите в течение 15 – 20 минут, пока картофель станет мягким. Петрушку помойте, измельчите ножом.

Измельченная петрушка / Фото Unsplash

Снимите с огня, измельчите блендером до состояния пюре. Опять вылейте в кастрюлю, добавьте сливки, перемешайте, доведите до кипения. Снимите с огня, оставьте на 5 – 7 минут.

Готовый суп с сельдереем / Фото Pexels