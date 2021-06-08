Легкий дієтичний суп із селери – чудова ідея до літнього меню. Поживний, смачний та корисний суп сподобається усім.
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Перша страва готується з додаванням картоплі, селери, моркви, цибулі та зелені. Ви можете додавати будь-які улюблені овочі, бульйон та спеції.
Рецепт супу
- Час: 30 – 35 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 49 ккал
- Картоплю, моркву помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
Картопля/Фото Unsplash
- Корінь селери почистіть, стебла селери помийте, наріжте скибочками.
Селера/ Фото Unsplash
- У розігріту каструлю додайте вершкове масло, викладіть цибулю, моркву, корінь та стебла селери, обсмажте до золотої скоринки.
- Додайте картоплю, влийте воду, додайте сіль, перець, перемішайте, варіть протягом 15 – 20 хвилин, доки картопля стане м'якою.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
Подрібнена петрушка/ Фото Unsplash
- Зніміть з вогню, подрібніть блендером до стану пюре. Знову вилийте у каструлю, додайте вершки, перемішайте, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, залиште на 5 – 7 хвилин.
Готовий суп з селерою/ Фото Pexels
- Викладіть у тарілку готовий суп, задекоруйте петрушкою. Подавайте з хлібом. Смачного!