Легкий дієтичний суп із селери – чудова ідея до літнього меню. Поживний, смачний та корисний суп сподобається усім.

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Перша страва готується з додаванням картоплі, селери, моркви, цибулі та зелені. Ви можете додавати будь-які улюблені овочі, бульйон та спеції.

Рецепт супу

Час: 30 – 35 хвилин

30 – 35 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 49 ккал

Інгредієнти:

– 3 – 4 картоплі;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1/2 кореню селери;

– 2-3 стебла селери;

– 1 літр води;

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– петрушка;

– перець;

– сіль.

Картоплю, моркву помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.

Картопля/Фото Unsplash

Корінь селери почистіть, стебла селери помийте, наріжте скибочками.

Селера/ Фото Unsplash

У розігріту каструлю додайте вершкове масло, викладіть цибулю, моркву, корінь та стебла селери, обсмажте до золотої скоринки. Додайте картоплю, влийте воду, додайте сіль, перець, перемішайте, варіть протягом 15 – 20 хвилин, доки картопля стане м'якою. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Подрібнена петрушка/ Фото Unsplash

Зніміть з вогню, подрібніть блендером до стану пюре. Знову вилийте у каструлю, додайте вершки, перемішайте, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, залиште на 5 – 7 хвилин.

Готовий суп з селерою/ Фото Pexels