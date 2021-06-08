Легкий дієтичний суп із селери  – чудова ідея до літнього меню. Поживний, смачний та корисний суп сподобається усім.

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Перша страва готується з додаванням картоплі, селери, моркви, цибулі та зелені. Ви можете додавати будь-які улюблені овочі, бульйон та спеції. 

Рецепт супу

  • Час: 30 – 35 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 49 ккал
  1. Картоплю, моркву помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.

Картопля/Фото Unsplash

  1. Корінь селери почистіть, стебла селери помийте, наріжте скибочками.

Селера/ Фото Unsplash

  1. У розігріту каструлю додайте вершкове масло, викладіть цибулю, моркву, корінь та стебла селери, обсмажте до золотої скоринки.
  2. Додайте картоплю, влийте воду, додайте сіль, перець, перемішайте, варіть протягом 15 – 20 хвилин, доки картопля стане м'якою.
  3. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Подрібнена петрушка/ Фото Unsplash

  1. Зніміть з вогню, подрібніть блендером до стану пюре. Знову вилийте у каструлю, додайте вершки, перемішайте, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, залиште на 5 – 7 хвилин.

Готовий суп з селерою/ Фото Pexels

  1. Викладіть у тарілку готовий суп, задекоруйте петрушкою. Подавайте з хлібом. Смачного!