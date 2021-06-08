Легкий диетический суп из сельдерея: домашний рецепт

Думаете, что приготовить на ужин? Мы подготовили для вас легкий, вкусный и витаминный рецепт супа, который вы легко приготовите дома. Обязательно попробуйте.

Легкий диетический суп из сельдерея – отличная идея к летнему меню. Питательный, вкусный и полезный суп понравится всем.

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Первое блюдо готовится с добавлением картофеля, сельдерея, моркови, лука и зелени. Вы можете добавлять любые любимые овощи, бульон и специи.

Рецепт супа

Время: 30 – 35 минут

30 – 35 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 49 ккал

Картофель, морковь помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.

– 3 – 4 картофелины;– 1 луковица;– 1 морковь;– 1/2 корня сельдерея;– 2–3 стебля сельдерея;– 1 литр воды;– 50 граммов сливочного масла 82%;– петрушка;– перец;– соль.

Картофель / Фото Unsplash

Корень сельдерея очистите, стебли сельдерея помойте, нарежьте ломтиками.

Сельдерей / Фото Unsplash

В разогретую кастрюлю добавьте сливочное масло, выложите лук, морковь, корень и стебли сельдерея, обжарьте до золотой корочки. Добавьте картофель, влейте воду, добавьте соль, перец, перемешайте, варите в течение 15 – 20 минут, пока картофель станет мягким. Петрушку помойте, измельчите ножом.

Измельченная петрушка / Фото Unsplash

Снимите с огня, измельчите блендером до состояния пюре. Опять вылейте в кастрюлю, добавьте сливки, перемешайте, доведите до кипения. Снимите с огня, оставьте на 5 – 7 минут.

Готовый суп с сельдереем / Фото Pexels