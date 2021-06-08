Легкий диетический суп из сельдерея: домашний рецепт

Думаете, что приготовить на ужин? Мы подготовили для вас легкий, вкусный и витаминный рецепт супа, который вы легко приготовите дома. Обязательно попробуйте.
Легкий диетический суп из сельдерея – отличная идея к летнему меню. Питательный, вкусный и полезный суп понравится всем.
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Первое блюдо готовится с добавлением картофеля, сельдерея, моркови, лука и зелени. Вы можете добавлять любые любимые овощи, бульон и специи.
Рецепт супа
- Время: 30 – 35 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 49 ккал
– 3 – 4 картофелины;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1/2 корня сельдерея;
– 2–3 стебля сельдерея;
– 1 литр воды;
– 50 граммов сливочного масла 82%;
– петрушка;
– перец;
– соль.
- Картофель, морковь помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
Картофель / Фото Unsplash
- Корень сельдерея очистите, стебли сельдерея помойте, нарежьте ломтиками.
Сельдерей / Фото Unsplash
- В разогретую кастрюлю добавьте сливочное масло, выложите лук, морковь, корень и стебли сельдерея, обжарьте до золотой корочки.
- Добавьте картофель, влейте воду, добавьте соль, перец, перемешайте, варите в течение 15 – 20 минут, пока картофель станет мягким.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
Измельченная петрушка / Фото Unsplash
- Снимите с огня, измельчите блендером до состояния пюре. Опять вылейте в кастрюлю, добавьте сливки, перемешайте, доведите до кипения. Снимите с огня, оставьте на 5 – 7 минут.
Готовый суп с сельдереем / Фото Pexels
- Выложите в тарелку готовый суп, задекорируйте петрушкой. Подавайте с хлебом. Приятного аппетита!