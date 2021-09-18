Легкий контроль: як визначити готовність птиці

М'ясо птиці – один з найбільш популярних інгредієнтів на кухні. Щоб максимально насолодитися смаком улюблених страв, потрібно уважно стежити за готовністю.

Мясо птицы довольно легкое в приготовлении, но требует постоянного контроля: пережаренное мясо будет сухим и не таким вкусным. К счастью, для отслеживания готовности птицы не нужно сложных манипуляций – со всем справится даже полный новичок.

Интересно Недавно завершился фестиваль "InRestFest'2021" при поддержке ТМ "KURATOR»: чем он запомнился

Время

Готовя птицу, следует учитывать то, в какой форме будет блюдо. Если вы порежете курицу на куски, то вариться или запекаться она будет на 10 – 15 минут меньше. В среднем для приготовления курятины нужно 30 – 50 минут, индюшатина иногда требует немного больше времени.

Кроме того, готовность и вкус отдельных кусков мяса легче проконтролировать, чем целой птицы.

Курятина легкая и неприхотливая в приготовлении / Фото Pixabay

Острый предмет

Наиболее распространенный способ проверить готовность "белого" мяса. Возьмите нож, зубочистку или другой острый предмет и проколите мясо в наиболее толстой части. Если предмет входит в мясо легко и без дополнительных усилий, а из места прокола вытекает прозрачный сок – мясо готово к употреблению.

Спеціальні прилади

Кулинары-профессионалы пользуются пищевым термометром, ведь им нужен максимально удачный результат.

Но если вы не собираетесь покорять кухни лучших ресторанов, то контроля времени, визуального осмотра и прокалывания будет вполне достаточно для того, чтобы удачно приготовить мясо птицы.