Кулинар Эллиот рассказал, что подсмотрел просто удивительный лайфхак для приготовления идеального куриного филе. Секрет ему удалось узнать в Африке, и он решил поделиться им со всеми, чтобы каждый мог насладиться новым ярким вкусом любимого мяса.

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Секрет приготовления вкусной курочки

Любители сочного куриного филе могут порадовать себя новым способом приготовления любимого блюда. Для этого нужно только внести коррективы в привычный маринад мяса.

По совету гурмана Эллиота, нужно замариновать куриное филе в пюре из киви. На среднее филе хватит одного маленького фрукта.

Идеальное сочетание / Фото Unsplash

К пюре из киви нужно добавить лишь несколько капель оливкового масла, соль, перец и щепотку излюбленных специй. Мариновать куриное мясо нужно как минимум час, но здесь действует правило "чем дольше – тем лучше".

Готовая курочка будет очень сочной, а те, кто уже успел опробовать рецепт, уверяют, что будут возвращаться к нему снова и снова.