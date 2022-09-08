Кулінар Елліот розповів, що підгледів просто дивовижний лайфхак для приготування ідеального курячого філе. Секрет йому вдалося взнати в Африці, й він вирішив поділитися ним на загал, щоб кожен міг насолодитися новим яскравим смаком улюбленого м'яса.

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Секрет приготування смачної курочки

Любителі соковитого курячого філе можуть потішити себе новим способом приготування улюбленої страви. Для цього потрібно лише внести корективи у звичний маринад м'яса.

За порадою гурмана Елліота, потрібно замаринувати куряче філе у пюре з ківі. На одне середнє філе вистачить одного маленького фрукта.

Ідеальне поєднання / Фото Unsplash

До пюре з ківі потрібно додати лише кілька крапель оливкової олії, сіль, перець та дрібку улюблених спецій. Маринувати куряче м'ясо потрібно як мінімум годину, але тут діє правило "чим довше – тим краще".

Готова курочка буде дуже соковитою, а ті, хто вже встиг випробувати рецепт, запевняють, що будуть повертатися до нього знову й знову.