Обычно глинтвейн готовят во время зимних праздников или в прохладную погоду. Впрочем, посмаковать вино после рабочей недели никогда не будет лишним.

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Особенно кстати этот напиток будет в веселой компании, ведь ничто так хорошо не дополняет наслаждение напитком, как общение с самыми близкими людьми.

Рецепт глинтвейна с джином

Время: 20 минут

Порций: 6

Приготовление:

  • В кастрюле соединяем вино, апельсин, лавровый лист, сахар и специи.
  • Подогреваем на медленном огне до полного растворения сахара.
  • Попробуйте напиток на вкус: если хотите, чтобы он был еще слаще, добавьте немного сахара.
  • Снимаем огня, добавляем джинн и хорошо перемешиваем.
  • Разливаем напиток по бокалам и подаем к столу.