Обычно глинтвейн готовят во время зимних праздников или в прохладную погоду. Впрочем, посмаковать вино после рабочей недели никогда не будет лишним.

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Особенно кстати этот напиток будет в веселой компании, ведь ничто так хорошо не дополняет наслаждение напитком, как общение с самыми близкими людьми.

Рецепт глинтвейна с джином

Время: 20 минут

Порций: 6

Ингредиенты: – 1 бутылка красного вина;

– 60 грамм сахара демерера;

– палочка корицы;

– тертый мускатный орех;

– 1 разрезанный пополам апельсин;

– 1 лавровый лист;

– 60 миллилитров джина.

Приготовление: