Зазвичай глінтвейн готують під час зимових свят або у прохолодну погоду. Втім, посмакувати вино після робочого тижня ніколи не буде зайвим.

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Особливо доречним цей напій буде у веселій компанії, адже ніщо так гарно не доповнює насолоду напоєм, як спілкування з найближчими людьми.

Рецепт глінтвейну з джином

Час: 20 хвилин

Порцій: 6

Приготування:

  • У каструлі з'єднуємо вино, апельсин, лавровий лист, цукор та спеції.
  • Підігріваємо на повільному вогні до повного розчинення цукру.
  • Спробуйте напій на смак: якщо хочете, аби він був ще солодшим, додайте трішки цукру.
  • Знімаємо вогню, додаємо джин та добре перемішуємо.
  • Розливаємо напій по келихах та подаємо до столу.