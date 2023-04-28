Зазвичай глінтвейн готують під час зимових свят або у прохолодну погоду. Втім, посмакувати вино після робочого тижня ніколи не буде зайвим.

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Особливо доречним цей напій буде у веселій компанії, адже ніщо так гарно не доповнює насолоду напоєм, як спілкування з найближчими людьми.

Рецепт глінтвейну з джином

Час: 20 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти: – 1 пляшка червоного вина;

– 60 грамів цукру демерера;

– паличка кориці;

– тертий мускатний горіх;

– 1 розрізаний навпіл апельсин;

– 1 лавровий лист;

– 60 мілілітрів джину.

Приготування: