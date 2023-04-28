Немножко расслабиться после тяжелой недели: простой рецепт легкого глинтвейна
28 апреля 2023, 14:44Читати новину українською
Источник:ВВС Food
После тяжелой рабочей недели не помешает немного снять напряжение и стресс. Помочь в этом могут любимые напитки, которые можно смаковать в компании, за книгой или просмотром сериала.
Обычно глинтвейн готовят во время зимних праздников или в прохладную погоду. Впрочем, посмаковать вино после рабочей недели никогда не будет лишним.
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Особенно кстати этот напиток будет в веселой компании, ведь ничто так хорошо не дополняет наслаждение напитком, как общение с самыми близкими людьми.
Рецепт глинтвейна с джином
Время: 20 минут
Порций: 6
Приготовление:
- В кастрюле соединяем вино, апельсин, лавровый лист, сахар и специи.
- Подогреваем на медленном огне до полного растворения сахара.
- Попробуйте напиток на вкус: если хотите, чтобы он был еще слаще, добавьте немного сахара.
- Снимаем огня, добавляем джинн и хорошо перемешиваем.
- Разливаем напиток по бокалам и подаем к столу.