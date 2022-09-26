Паштет из нута – это хороший способ подготовить себе перекус на целую неделю. Его обязательно полюбят все ваши родные, а его приготовление не требует тяжелых усилий.

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Если вы любите особый вкус, то можете добавить в паштет чернослив, клюкву, тмин, вяленые томаты, оливки или семена подсолнечника. Здесь каждая хозяйка подбирает любимые ингредиенты по своему усмотрению.

Паштет из нута: рецепт

Время: 1 час 30 минут

Порций: 10

Всегда хорошая идея / Фото Unsplash

Ингредиенты

  • сухой нут – 2 стакана;
  • 1 яйцо (по желанию);
  • морковь – 2;
  • лук-порей – кусочек (40 сантиметров);
  • пол луковицы;
  • 1 петрушка;
  • томатная паста – 150 миллилитров;
  • панировочные сухари – 3 столовые ложки;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • 2 чайные ложки сушеного любистка;
  • полчайной ложки белого перца;
  • 3 – 4 чайные ложки гималайской соли;
  • полчайной ложки мускатного ореха;
  • щепотка сушеного перца чили.

Приготовление

  1. За день до приготовления промываем нут, заливаем холодной водой и оставляем на 12 часов.
  2. Затем снова промываем нут, добавляем воду и варим под крышкой до готовности, на это нужно примерно 30 минут.
  3. Разогреваем сковороду, даем масло, выкладываем лук и лук-порей, пассеруем.
  4. Затем добавляем давленый чеснок, натертую морковь и петрушку. Немножко жарим, затем добавляем томатную пасту и тушим 10 минут.
  5. Нут и овощи выкладываем в чашу блендера и тщательно перебиваем. Приправляем солью и перцем.
  6. Добавляем любисток, перец, мускатный орех, мускатный орех, яйцо, панировочные сухари и еще раз хорошо перемешиваем.
  7. Выкладываем паштет на застеленный пергаментом противень и выпекаем час при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!