Паштет из нута – это хороший способ подготовить себе перекус на целую неделю. Его обязательно полюбят все ваши родные, а его приготовление не требует тяжелых усилий.

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Если вы любите особый вкус, то можете добавить в паштет чернослив, клюкву, тмин, вяленые томаты, оливки или семена подсолнечника. Здесь каждая хозяйка подбирает любимые ингредиенты по своему усмотрению.

Паштет из нута: рецепт

Время: 1 час 30 минут

Порций: 10

Всегда хорошая идея / Фото Unsplash

Ингредиенты

сухой нут – 2 стакана;

1 яйцо (по желанию);

морковь – 2;

лук-порей – кусочек (40 сантиметров);

пол луковицы;

1 петрушка;

томатная паста – 150 миллилитров;

панировочные сухари – 3 столовые ложки;

чеснок – 1 зубчик;

2 чайные ложки сушеного любистка;

полчайной ложки белого перца;

3 – 4 чайные ложки гималайской соли;

полчайной ложки мускатного ореха;

щепотка сушеного перца чили.

Приготовление

За день до приготовления промываем нут, заливаем холодной водой и оставляем на 12 часов. Затем снова промываем нут, добавляем воду и варим под крышкой до готовности, на это нужно примерно 30 минут. Разогреваем сковороду, даем масло, выкладываем лук и лук-порей, пассеруем. Затем добавляем давленый чеснок, натертую морковь и петрушку. Немножко жарим, затем добавляем томатную пасту и тушим 10 минут. Нут и овощи выкладываем в чашу блендера и тщательно перебиваем. Приправляем солью и перцем. Добавляем любисток, перец, мускатный орех, мускатный орех, яйцо, панировочные сухари и еще раз хорошо перемешиваем. Выкладываем паштет на застеленный пергаментом противень и выпекаем час при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!