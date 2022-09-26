Паштет из нута – это хороший способ подготовить себе перекус на целую неделю. Его обязательно полюбят все ваши родные, а его приготовление не требует тяжелых усилий.
Читайте также Если шаурма – то от Döner Market: почему стоит отведать вкусный и безопасный стритфуд
Если вы любите особый вкус, то можете добавить в паштет чернослив, клюкву, тмин, вяленые томаты, оливки или семена подсолнечника. Здесь каждая хозяйка подбирает любимые ингредиенты по своему усмотрению.
Паштет из нута: рецепт
Время: 1 час 30 минут
Порций: 10
Всегда хорошая идея / Фото Unsplash
Ингредиенты
- сухой нут – 2 стакана;
- 1 яйцо (по желанию);
- морковь – 2;
- лук-порей – кусочек (40 сантиметров);
- пол луковицы;
- 1 петрушка;
- томатная паста – 150 миллилитров;
- панировочные сухари – 3 столовые ложки;
- чеснок – 1 зубчик;
- 2 чайные ложки сушеного любистка;
- полчайной ложки белого перца;
- 3 – 4 чайные ложки гималайской соли;
- полчайной ложки мускатного ореха;
- щепотка сушеного перца чили.
Приготовление
- За день до приготовления промываем нут, заливаем холодной водой и оставляем на 12 часов.
- Затем снова промываем нут, добавляем воду и варим под крышкой до готовности, на это нужно примерно 30 минут.
- Разогреваем сковороду, даем масло, выкладываем лук и лук-порей, пассеруем.
- Затем добавляем давленый чеснок, натертую морковь и петрушку. Немножко жарим, затем добавляем томатную пасту и тушим 10 минут.
- Нут и овощи выкладываем в чашу блендера и тщательно перебиваем. Приправляем солью и перцем.
- Добавляем любисток, перец, мускатный орех, мускатный орех, яйцо, панировочные сухари и еще раз хорошо перемешиваем.
- Выкладываем паштет на застеленный пергаментом противень и выпекаем час при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!