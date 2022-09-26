Паштет з нуту – це гарний спосіб підготувати собі перекус на цілий тиждень. Його обов'язково полюблять усі ваші рідні, а його приготування не вимагає важких зусиль.

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Якщо ви полюбляєте особливий смак, то можете додати до паштету чорнослив, журавлину, кмин, в'ялені томати, оливки або насіння соняшника. Тут кожна господиня підбирає улюблені інгредієнти на свій розсуд.

Паштет з нуту: рецепт

Час: 1 година 30 хвилин

Порцій: 10

Завжди гарна ідея / Фото Unsplash

Інгредієнти

сухий нут – 2 склянки;

1 яйце (за бажанням);

морква – 2;

цибуля-порей – шматочок (40 сантиметрів);

пів цибулини;

1 петрушка;

томатна паста – 150 мілілітрів;

панірувальні сухарі – 3 столові ложки;

часник – 1 зубчик;

2 чайні ложки сушеного любистку;

пів чайної ложки білого перцю;

3 – 4 чайні ложки гімалайської солі;

пів чайної ложки мускатного горіха;

дрібка сушеного перцю чилі.

Приготування

За день до приготування нут промиваємо, заливаємо холодною водою та залишаємо на 12 годин. Після цього знову промиваємо нут, додаємо воду та варимо під кришкою до готовності, на це потрібно приблизно 30 хвилин. Розігріваємо пательню, даємо олію, викладаємо цибулю та цибулю-порей, пасеруємо. Потім додаємо давлений часник, натерту моркву та петрушку. Трішки смажимо, потім додаємо томатну пасту та тушкуємо 10 хвилин. Нут та овочі викладаємо у чашу блендера та все ретельно перебиваємо. Приправляємо сіллю та перцем. Додаємо любисток, перець, мускатний горіх, мускатний горіх, яйце, панірувальні сухарі та ще раз гарно перемішуємо. Викладаємо паштет на застелене пергаментом деко та випікаємо годину при температурі 180 градусів.

Смачного!