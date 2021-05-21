Легкий рецепт блюда из спаржи и бекона, который подойдет к праздничному столу

21 мая 2021 , 07:57
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Источник:

24 канал

Сезон спаржи длится до конца июня, спешите приготовить вкусные блюда из этого полезного продукта и насладиться нереальным вкусом.

Для приготовления праздничного блюда из спаржи вам нужно минимум времени и продуктов. Мы уверены, что вам понравится результат!

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Рецепт блюда из спаржи

Ингредиенты:
– зеленая спаржа;
– бекон;
– сыр Пармезан;
– оливковое масло;
– специи на ваш вкус.
  1. Вымойте и почистите спаржу ножом для овощей.
  2. Заверните спаржу в ломтики бекона.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите на противень слой пергамента для выпекания и смажьте его оливковым маслом.
  4. Выложите спаржу в беконе на противень и выпекайте 8 – 10 минут.
  5. Готовую спаржу посыпьте сыром Пармезан и заправьте специями на ваш вкус.
  6. Подавайте блюдо горячим к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак