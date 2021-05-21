Легкий рецепт блюда из спаржи и бекона, который подойдет к праздничному столу

Сезон спаржи длится до конца июня, спешите приготовить вкусные блюда из этого полезного продукта и насладиться нереальным вкусом.

Для приготовления праздничного блюда из спаржи вам нужно минимум времени и продуктов. Мы уверены, что вам понравится результат!

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Рецепт блюда из спаржи

Вымойте и почистите спаржу ножом для овощей. Заверните спаржу в ломтики бекона. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите на противень слой пергамента для выпекания и смажьте его оливковым маслом. Выложите спаржу в беконе на противень и выпекайте 8 – 10 минут. Готовую спаржу посыпьте сыром Пармезан и заправьте специями на ваш вкус. Подавайте блюдо горячим к столу. Приятного аппетита!

– зеленая спаржа;– бекон;– сыр Пармезан;– оливковое масло;– специи на ваш вкус.