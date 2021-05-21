Для приготування святкової страви зі спаржі вам потрібно мінімум часу та продуктів. Ми впевнені, що вам сподобається результат!

Читайте також Рецепт молодої капусти на грилі з червоною ікрою та яблучним пюре від шеф-кухаря Алекса Якутова

Рецепт страви зі спаржі

  1. Помийте та почистіть спаржу ножем для овочів.
  2. Загорніть спаржу у скибочки бекону.
  3. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть на деко шар пергаменту для випікання та змастіть його оливковою олією.
  4. Викладіть спаржу в беконі на деко та випікайте 8 – 10 хвилин.
  5. Готову спаржу посипте сиром Пармезан та заправте спеціями на ваш смак.
  6. Подавайте страву гарячою до столу. Смачного!