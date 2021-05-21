Для приготування святкової страви зі спаржі вам потрібно мінімум часу та продуктів. Ми впевнені, що вам сподобається результат!

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Рецепт страви зі спаржі

Інгредієнти:

– зелена спаржа;

– бекон;

– сир Пармезан;

– оливкова олія;

– спеції на ваш смак.