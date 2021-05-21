Для приготування святкової страви зі спаржі вам потрібно мінімум часу та продуктів. Ми впевнені, що вам сподобається результат!
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Рецепт страви зі спаржі
- Помийте та почистіть спаржу ножем для овочів.
- Загорніть спаржу у скибочки бекону.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть на деко шар пергаменту для випікання та змастіть його оливковою олією.
- Викладіть спаржу в беконі на деко та випікайте 8 – 10 хвилин.
- Готову спаржу посипте сиром Пармезан та заправте спеціями на ваш смак.
- Подавайте страву гарячою до столу. Смачного!