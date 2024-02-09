9 февраля мир празднует Международный день пиццы. Если представится возможность отдать дань уважения этому блюду - поможет рецепт известного итальянского кулинара.

Популярный шеф-повар Марко Черветти рассказывает, что пицца существовала в Неаполе еще 2 тысячи лет назад. Одно из древнейших блюд, история и актуальность которого дошли до наших дней.

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Однако особую популярность оно приобрело в конце 19 века, когда многие итальянцы эмигрировали в Америку. Местным жителям особенно пришлось по вкусу вкусное блюдо, которое можно есть прямо посреди улицы.

Профессиональные секреты

Черветти поделился, что настоящая пицца готовится всего 2,5 минуты, а запекание теста длится всего 1 минуту. Также он добавил, что стоит учесть, что профессионалы готовят пиццу в печи, которая разогрета до очень высокой температуры.

Кроме того, тесто не должно быть хрустящим, поэтому правильное сочетание воды, муки и дрожжей играет ключевую роль.

Рецепт домашней пиццы

Время: 10 минут + время отдыха теста

Порций: 1

Ингредиенты:



– дрожжи – 2,5 грамма;

– вода – 0,5 литра;

– 25 грамм морской соли граммов морской соли;

– мука, помидорный соус, пармезан, маслины, красный лук, каперсы, анчоусы, базилик, орегано, запеченные баклажаны.

Приготовление:

Дрожжи и соль растворяем в воде. Смазываем пальцы оливковым маслом, медленно добавляем муку и замешиваем тесто. Оставляем тесто отдохнуть. Черветти советует срок в 14 часов. Раскатываем тесто и смазываем помидорным соусом. Добавляем начинку. Запекаем минутку при очень высочайшей температуре.

Приятного аппетита!