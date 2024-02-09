Популярный шеф-повар Марко Черветти рассказывает, что пицца существовала в Неаполе еще 2 тысячи лет назад. Одно из древнейших блюд, история и актуальность которого дошли до наших дней.
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Однако особую популярность оно приобрело в конце 19 века, когда многие итальянцы эмигрировали в Америку. Местным жителям особенно пришлось по вкусу вкусное блюдо, которое можно есть прямо посреди улицы.
Профессиональные секреты
Черветти поделился, что настоящая пицца готовится всего 2,5 минуты, а запекание теста длится всего 1 минуту. Также он добавил, что стоит учесть, что профессионалы готовят пиццу в печи, которая разогрета до очень высокой температуры.
Кроме того, тесто не должно быть хрустящим, поэтому правильное сочетание воды, муки и дрожжей играет ключевую роль.
Рецепт домашней пиццы
Время: 10 минут + время отдыха теста
Порций: 1
Приготовление:
- Дрожжи и соль растворяем в воде. Смазываем пальцы оливковым маслом, медленно добавляем муку и замешиваем тесто.
- Оставляем тесто отдохнуть. Черветти советует срок в 14 часов.
- Раскатываем тесто и смазываем помидорным соусом.
- Добавляем начинку.
- Запекаем минутку при очень высочайшей температуре.
Приятного аппетита!