Популярний шеф-кухар Марко Черветті розповідає, що піца існувала у Неаполі ще 2 тисячі років тому. Одна з найдавніших страв, історія та актуальність якої дійшли до наших днів.

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Однак особливої популярності вона набула наприкінці 19 століття, коли багато італійців емігрували до Америки. Місцевим мешканцям особливо припала до смаку смачна страва, яку можна їсти просто посеред вулиці.

Професійні секрети

Черветті поділився, що справжня піца готується лише 2,5 хвилини, а запікання тіста триває лише 1 хвилину. Також він додав, що варто врахувати, що професіонали готують піцу у печі, яка розігріта до дуже високої температури.

Окрім того, тісто не повинно бути хрустким, тому правильне поєднання води, борошна та дріжджів грає ключову роль.

Рецепт домашньої піци

Час: 10 хвилин + час відпочинку тіста

Порцій: 1

Інгредієнти:



– дріжджі – 2,5 грама;

– вода – 0,5 літра;

– 25 грамів морської солі;

– борошно, помідорний соус, пармезан, маслини, червона цибуля, каперси, анчоуси, базилік, орегано, запечені баклажани.

Приготування:

Дріжджі та сіль розчиняємо у воді. Змащуємо пальці оливковою олією, поволі додаємо борошно та замішуємо тісто. Залишаємо тісто відпочити. Черветті радить термін у 14 годин. Розкатуємо тісто та змащуємо помідорним соусом. Додаємо начинку. Запікаємо хвилину при максимально високій температурі.

Смачного!