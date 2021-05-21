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На приготовление вкусного и свежего салата из груши вам требуется всего 10 – 15 минут. По желанию к салату можно дополнительно добавить виноград или перец чили, чтобы сделать его еще более оригинальным и пикантным.

Рецепт салата с грушей

  1. Для приготовления заправки для салата смешайте в мисочке уксус, мед, лимонный сок, соль и перец. Взбивайте соус венчиком и постепенно вливайте в него оливковое масло тонкой струйкой.
  2. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте панчету около 5 минут до хрустящей корочки.
  3. Обжаренную панчету переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
  4. Нарежьте грушу тонкими ломтиками, выложите на презентационную тарелку.
  5. Добавьте к груше панчетту и кусочки сыра. Посыпьте салат рукколой и полейте соусом.
  6. Сразу подавайте готовый салат к столу. Приятного аппетита!