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На приготовление вкусного и свежего салата из груши вам требуется всего 10 – 15 минут. По желанию к салату можно дополнительно добавить виноград или перец чили, чтобы сделать его еще более оригинальным и пикантным.
Рецепт салата с грушей
- Для приготовления заправки для салата смешайте в мисочке уксус, мед, лимонный сок, соль и перец. Взбивайте соус венчиком и постепенно вливайте в него оливковое масло тонкой струйкой.
- Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте панчету около 5 минут до хрустящей корочки.
- Обжаренную панчету переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Нарежьте грушу тонкими ломтиками, выложите на презентационную тарелку.
- Добавьте к груше панчетту и кусочки сыра. Посыпьте салат рукколой и полейте соусом.
- Сразу подавайте готовый салат к столу. Приятного аппетита!