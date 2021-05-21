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На приготування смачного та свіжого салату з груші вам потрібно всього 10 – 15 хвилин. За бажанням до салату можна додатково додати виноград або перець чилі, щоб зробити його ще більш оригінальним та пікантним.

Рецепт салату з грушею

  1. Для приготування заправки для салату змішайте в мисочці оцет, мед, лимонний сік, сіль та перець. Збивайте соус вінчиком та поступово вливайте в нього оливкову олію тонкою цівкою.
  2. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте панчету близько 5 хвилин до хрумкої скоринки.
  3. Обсмажену панчету перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.
  4. Наріжте грушу тонкими скибочками, викладіть на презентаційну тарілку.
  5. Додайте до груші панчету та шматочки сиру. Посипте салат руколою та полийте соусом.
  6. Одразу подавайте готовий салат до столу. Смачного!