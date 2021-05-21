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На приготування смачного та свіжого салату з груші вам потрібно всього 10 – 15 хвилин. За бажанням до салату можна додатково додати виноград або перець чилі, щоб зробити його ще більш оригінальним та пікантним.
Рецепт салату з грушею
- Для приготування заправки для салату змішайте в мисочці оцет, мед, лимонний сік, сіль та перець. Збивайте соус вінчиком та поступово вливайте в нього оливкову олію тонкою цівкою.
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте панчету близько 5 хвилин до хрумкої скоринки.
- Обсмажену панчету перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.
- Наріжте грушу тонкими скибочками, викладіть на презентаційну тарілку.
- Додайте до груші панчету та шматочки сиру. Посипте салат руколою та полийте соусом.
- Одразу подавайте готовий салат до столу. Смачного!