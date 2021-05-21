Легкий летний рецепт салата с грушей и панчетой: готовим, как в ресторане

Свежий и ароматный летний салат с грушей и панчетой станет вашим любимым – мы в этом уверены! На его приготовление вам потребуется минимум времени, а результат поразит вас и ваших гостей.

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На приготовление вкусного и свежего салата из груши вам требуется всего 10 – 15 минут. По желанию к салату можно дополнительно добавить виноград или перец чили, чтобы сделать его еще более оригинальным и пикантным.

Рецепт салата с грушей

Для приготовления заправки для салата смешайте в мисочке уксус, мед, лимонный сок, соль и перец. Взбивайте соус венчиком и постепенно вливайте в него оливковое масло тонкой струйкой. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте панчету около 5 минут до хрустящей корочки. Обжаренную панчету переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Нарежьте грушу тонкими ломтиками, выложите на презентационную тарелку. Добавьте к груше панчетту и кусочки сыра. Посыпьте салат рукколой и полейте соусом. Сразу подавайте готовый салат к столу. Приятного аппетита!

– 1 ст. л меда;– 1 ст. л белого винного уксуса;– ½ ст. л лимонного сока;– 4 ст. л оливкового масла;– 200 г панчеты;– 2 спелые груши;– 280 г рукколы;– 90 г сыра рикотта;– щепотка соли;– черный молотый перец на ваш вкус.