Вкусный и полезный салат с курицей и йогуртом – отличный вариант на ужин. Мы подготовили для вас простой рецепт салата, который можно приготовить на скорую руку.

Ароматный салат с сочной курицей и изысканным соусом, декорированный виноградом легко готовится. Всего за 30 минут и сытный ужин для всей семьи готов. Читайте также Вкусные блюда с курятиной для детского меню: колбаски, суп и бургеры Рецепт салата Ингредиенты:

– 2 шт. куриного филе;

– 200 граммов сыра;

– 100 граммов белого винограда;

– 1 огурец;

– 1 сладкий перец;

– 1 томат;

– 1 столовая ложка сметаны 15-20%;

– 2 столовые ложки йогурта фруктового (или натурального);

– 1 столовая ложка масла;

– укроп;

– соль,

– перец. Для приготовления салата тщательно помойте куриное филе, нарежьте кубиками. Обжарьте на сковороде 5-7 минут с двух сторон до золотой корочки. Помойте огурец, томат нарежьте кубиками. Сладкий перец помойте, очистите от косточек, нарежьте кубиками. В миске смешайте сметану с йогуртом, перемешайте соус до однородной консистенции. Виноград тщательно помойте, разрежьте пополам. Твердый сыр нарежьте кубиками. Помойте укроп, измельчите ножом. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец, соус, укроп, перемешайте. Выложите на тарелку, задекорируйте веточкой укропа. Приятного аппетита!