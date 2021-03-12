Легкий салат с курицей и йогуртом: простой рецепт
Вкусный и полезный салат с курицей и йогуртом – отличный вариант на ужин. Мы подготовили для вас простой рецепт салата, который можно приготовить на скорую руку.
Источник:Наша Ряба
Ароматный салат с сочной курицей и изысканным соусом, декорированный виноградом легко готовится. Всего за 30 минут и сытный ужин для всей семьи готов.
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Рецепт салата
- Для приготовления салата тщательно помойте куриное филе, нарежьте кубиками. Обжарьте на сковороде 5-7 минут с двух сторон до золотой корочки.
- Помойте огурец, томат нарежьте кубиками.
- Сладкий перец помойте, очистите от косточек, нарежьте кубиками.
- В миске смешайте сметану с йогуртом, перемешайте соус до однородной консистенции.
- Виноград тщательно помойте, разрежьте пополам.
- Твердый сыр нарежьте кубиками.
- Помойте укроп, измельчите ножом.
- В миске смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец, соус, укроп, перемешайте.
- Выложите на тарелку, задекорируйте веточкой укропа. Приятного аппетита!
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