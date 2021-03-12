Легкий салат з курятиною та йогуртом: простий рецепт
Смачний та корисний салат з курятиною та йогуртом – чудовий варіант на вечерю. Ми підготували для вас простий рецепт салату, який можете приготувати нашвидкуруч.
Джерело:Наша Ряба
Ароматний салат з соковитою курятиною та вишуканим соусом, задекорований виноградом легко готується. Всього за 30 хвилин і ситна вечеря для всієї родини готова.
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Рецепт салату
- Для приготування салату ретельно помийте куряче філе, наріжте кубиками. Обсмажте на пательні 5-7 хвилин з двох сторін до золотої скоринки.
- Помийте огірок, томат наріжте кубиками.
- Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте кубиками.
- У мисці змішайте сметану з йогуртом, перемішайте соус до однорідної консистенції.
- Виноград ретельно помийте, розріжте навпіл.
- Твердий сир наріжте кубиками.
- Помийте кріп, подрібніть ножем.
- У мисці змішайте всі інгредієнти, додайте сіль, перець, соус, кріп, перемішайте.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте гілочкою кропу. Смачного!
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