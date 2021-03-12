Смачний та корисний салат з курятиною та йогуртом – чудовий варіант на вечерю. Ми підготували для вас простий рецепт салату, який можете приготувати нашвидкуруч.

Ароматний салат з соковитою курятиною та вишуканим соусом, задекорований виноградом легко готується. Всього за 30 хвилин і ситна вечеря для всієї родини готова. Читайте також Смачні страви з курятиною для дитячого меню: ковбаски, суп та бургери Рецепт салату Інгредієнти:

– 2 шт. курячого філе;

– 200 грамів сиру;

– 100 грамів білого винограду;

– 1 огірок;

– 1 солодкий перець;

– 1 томат;

– 1 столова ложка сметани 15-20%;

– 2 столові ложки йогурту фруктового (або натурального);

– 1 столова ложка олії;

– кріп;

– сіль;

– перець. Для приготування салату ретельно помийте куряче філе, наріжте кубиками. Обсмажте на пательні 5-7 хвилин з двох сторін до золотої скоринки. Помийте огірок, томат наріжте кубиками. Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте кубиками. У мисці змішайте сметану з йогуртом, перемішайте соус до однорідної консистенції. Виноград ретельно помийте, розріжте навпіл. Твердий сир наріжте кубиками. Помийте кріп, подрібніть ножем. У мисці змішайте всі інгредієнти, додайте сіль, перець, соус, кріп, перемішайте. Викладіть на тарілку, задекоруйте гілочкою кропу. Смачного!