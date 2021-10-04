Легкий салат на ужин за 30 минут: блюдо с кускусом и авокадо
4 октября 2021 , 16:54Читати новину українською
Источник:инстаграм Fat Killers
Не знаете что приготовить на ужин? Мы подготовили для вас витаминный и диетический салат с кускусом, авокадо, моцареллой и легкой заправкой из оливкового масла. Пальчики оближешь!
Чтобы питаться правильно и полезно, необязательно готовить блюда из дорогих продуктов. Мы подготовили для вас рецепт вкусного, диетического и доступного салата, который прекрасно подойдет на ужин.
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Для его приготовления вам потребуется всего 30 минут и обычные ингредиенты.
Легкий салат с авокадо и кускусом
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Салат с кускусом и авокадо / Фото Fat Killers
- 80 г кускуса;
- 150 г моцареллы;
- 200 г помидоров;
- 1 авокадо;
- оливковое масло,
- лимонный сок.
Приготовление:
- Тщательно помойте помидоры и авокадо. Снимите с последнего кожуру и нарежьте мякоть произвольными кусочками.
- Помидоры нарежьте средними кусочками.
Салат с кускусом и авокадо / Фото Fat Killers
- Заправьте овощи лимонным соком и оливковым маслом. Также к ним можно добавить любимые специи по желанию.
- Для приготовления рассыпчатого кускуса залейте его кипятком в пропорции 1:1, накройте крышкой и оставьте на 10 – 15 минут запариваться.
Салат с кускусом и авокадо / Фото Fat Killers
- Осторожно перемешайте кускус вилкой и соедините с остальными ингредиентами.
- Салат готов к употреблению. Приятного аппетита!