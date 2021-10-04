Чтобы питаться правильно и полезно, необязательно готовить блюда из дорогих продуктов. Мы подготовили для вас рецепт вкусного, диетического и доступного салата, который прекрасно подойдет на ужин.

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Для его приготовления вам потребуется всего 30 минут и обычные ингредиенты.

Легкий салат с авокадо и кускусом

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 1



Салат с кускусом и авокадо / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

- 80 г кускуса;

- 150 г моцареллы;

- 200 г помидоров;

- 1 авокадо;

- оливковое масло,

- лимонный сок.

Приготовление:

Тщательно помойте помидоры и авокадо. Снимите с последнего кожуру и нарежьте мякоть произвольными кусочками. Помидоры нарежьте средними кусочками.



Салат с кускусом и авокадо / Фото Fat Killers

Заправьте овощи лимонным соком и оливковым маслом. Также к ним можно добавить любимые специи по желанию. Для приготовления рассыпчатого кускуса залейте его кипятком в пропорции 1:1, накройте крышкой и оставьте на 10 – 15 минут запариваться.



Салат с кускусом и авокадо / Фото Fat Killers