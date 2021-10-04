Чтобы питаться правильно и полезно, необязательно готовить блюда из дорогих продуктов. Мы подготовили для вас рецепт вкусного, диетического и доступного салата, который прекрасно подойдет на ужин.

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Для его приготовления вам потребуется всего 30 минут и обычные ингредиенты.

Легкий салат с авокадо и кускусом

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1


Салат с кускусом и авокадо / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. Тщательно помойте помидоры и авокадо. Снимите с последнего кожуру и нарежьте мякоть произвольными кусочками.
  2. Помидоры нарежьте средними кусочками.


Салат с кускусом и авокадо / Фото Fat Killers

  1. Заправьте овощи лимонным соком и оливковым маслом. Также к ним можно добавить любимые специи по желанию.
  2. Для приготовления рассыпчатого кускуса залейте его кипятком в пропорции 1:1, накройте крышкой и оставьте на 10 – 15 минут запариваться.


Салат с кускусом и авокадо / Фото Fat Killers

  1. Осторожно перемешайте кускус вилкой и соедините с остальными ингредиентами.
  2. Салат готов к употреблению. Приятного аппетита!