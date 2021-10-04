Щоб харчуватися правильно і корисно не обов'язково готувати страви з дорогих продуктів. Ми підготували для вас рецепт смачного, дієтичного та доступного салату, який чудово підійде на вечерю.

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На його приготування вам потрібно всього 30 хвилин та звичайні інгредієнти.

Легкий салат з авокадо та кус кусом

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1


Салат з кус кусом і авокадо / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. Ретельно помийте помідори та авокадо. Зніміть з останнього шкірку та наріжте м'якоть довільними шматочками.
  1. Помідори наріжте середніми шматочками.


Салат з кус кусом і авокадо / Фото Fat Killers

  1. Заправте овочі лимонним соком та оливковою олією. Також до них можна додати улюблені спеції за бажанням.
  1. Для приготування розсипчастого кус кусу залийте його окропом в пропорції 1:1, накрийте кришкою та залишіть на 10 – 15 хвилин запарюватися.


Салат з кус кусом і авокадо / Фото Fat Killers

  1. Обережно перемішайте кус кус виделкою та з'єднайте з рештою інгредієнтів.
  1. Салат готовий до споживання. Смачного!