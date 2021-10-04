Щоб харчуватися правильно і корисно не обов'язково готувати страви з дорогих продуктів. Ми підготували для вас рецепт смачного, дієтичного та доступного салату, який чудово підійде на вечерю.
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На його приготування вам потрібно всього 30 хвилин та звичайні інгредієнти.
Легкий салат з авокадо та кус кусом
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Салат з кус кусом і авокадо / Фото Fat Killers
Приготування:
- Ретельно помийте помідори та авокадо. Зніміть з останнього шкірку та наріжте м'якоть довільними шматочками.
- Помідори наріжте середніми шматочками.
Салат з кус кусом і авокадо / Фото Fat Killers
- Заправте овочі лимонним соком та оливковою олією. Також до них можна додати улюблені спеції за бажанням.
- Для приготування розсипчастого кус кусу залийте його окропом в пропорції 1:1, накрийте кришкою та залишіть на 10 – 15 хвилин запарюватися.
Салат з кус кусом і авокадо / Фото Fat Killers
- Обережно перемішайте кус кус виделкою та з'єднайте з рештою інгредієнтів.
- Салат готовий до споживання. Смачного!