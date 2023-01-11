Это блюдо вы захотите повторить: легкий суп с картофелем и брынзой
11 января 2023, 19:01Читати новину українською
Источник:haps
Легкие супы – это те блюда, которые нужны нам после праздничных застолий. Они позволят вкусно поживиться, не создавая лишних затруднений для организма.
Суп – это одна из любимых "обеденных" опций для каждого из нас, особенно когда на улице холодно и сыро. Блюдо из картофеля и брынзы не только согреет и насытит организм, но и подарит настоящее вкусовое наслаждение.
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Рецепт супа с картофелем и брынзой
Время: 1 час
Порций: 4
Легко и очень вкусно / Фото Beszamel
Ингредиенты:
- 10 картофелин;
- 1,5 литра воды;
- 30 грамм брынзы;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- несколько веточек укропа и петрушки;
- половина лимона;
- соль – по вкусу.
Приготовление:
- Картошку чистим, нарезаем кубиками и заливаем слегка подсоленной водой. Готовим на среднем огне.
- Когда картофель станет полумягким, добавляем измельченный сыр, зелень и масло.
- Варим, пока картофель не станет мягким.
- Подаем суп с частицами лимона и бекона или шкварок.
Приятного аппетита!