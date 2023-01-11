Это блюдо вы захотите повторить: легкий суп с картофелем и брынзой

Легкие супы – это те блюда, которые нужны нам после праздничных застолий. Они позволят вкусно поживиться, не создавая лишних затруднений для организма.

Суп – это одна из любимых "обеденных" опций для каждого из нас, особенно когда на улице холодно и сыро. Блюдо из картофеля и брынзы не только согреет и насытит организм, но и подарит настоящее вкусовое наслаждение.

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Рецепт супа с картофелем и брынзой

Время: 1 час

Порций: 4

Легко и очень вкусно / Фото Beszamel

Ингредиенты:

10 картофелин;

1,5 литра воды;

30 грамм брынзы;

2 столовые ложки сливочного масла;

несколько веточек укропа и петрушки;

половина лимона;

соль – по вкусу.

Приготовление:

Картошку чистим, нарезаем кубиками и заливаем слегка подсоленной водой. Готовим на среднем огне. Когда картофель станет полумягким, добавляем измельченный сыр, зелень и масло. Варим, пока картофель не станет мягким. Подаем суп с частицами лимона и бекона или шкварок.

Приятного аппетита!