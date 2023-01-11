Суп – це одна з улюблених "обідніх" опцій для кожного з нас, особливо, коли на вулиці холодно та вогко. Страва з картоплі та бринзи не лише зігріє та наситить організм, а й подарує справжню смакову насолоду.

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Рецепт супу з картоплею та бринзою

Час: 1 година

Порцій: 4

Легко та дуже смачно / Фото Beszamel

Інгредієнти:

10 картоплин;

1,5 літра води;

30 грамів бринзи;

2 столових ложки вершкового масла;

кілька гілочок кропу та петрушки;

половина лимона;

сіль – до смаку.

Приготування:

Картоплю чистимо, нарізаємо кубиками та заливаємо злегка підсоленою водою. Готуємо на середньому вогні. Коли картопля стане напівм'якою, додаємо подрібнений сир, зелень та масло. Варимо, поки картопля не стане м'якою. Подаємо суп з частинками лимона та бекону або шкварок.

Смачного!