Суп – это одна из любимых "обеденных" опций для каждого из нас, особенно когда на улице холодно и сыро. Блюдо из картофеля и брынзы не только согреет и насытит организм, но и подарит настоящее вкусовое наслаждение.

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Рецепт супа с картофелем и брынзой

Время: 1 час

Порций: 4

Легко и очень вкусно / Фото Beszamel

Ингредиенты:

  • 10 картофелин;
  • 1,5 литра воды;
  • 30 грамм брынзы;
  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • несколько веточек укропа и петрушки;
  • половина лимона;
  • соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Картошку чистим, нарезаем кубиками и заливаем слегка подсоленной водой. Готовим на среднем огне.
  2. Когда картофель станет полумягким, добавляем измельченный сыр, зелень и масло.
  3. Варим, пока картофель не станет мягким.
  4. Подаем суп с частицами лимона и бекона или шкварок.

Приятного аппетита!