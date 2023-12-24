Такой салат очень простого готовить, а съедят его очень скоро. Понадобится всего несколько минут и ограниченное количество ингредиентов.
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Рецепт салата из овощей
Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Помидоры промойте, обсушите и нарежьте кубиками.
- Выложите в салатницу.
- Лук очистите и нарежьте кубиками или ломтиками, посолите и добавьте в помидоры.
- Добавьте отцеженные оливки и сушеный орегано.
- Приправьте морской солью и свежемолотым перцем.
- Влейте оливковое масло и перемешайте.