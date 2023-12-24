Такой салат очень простого готовить, а съедят его очень скоро. Понадобится всего несколько минут и ограниченное количество ингредиентов.

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Рецепт салата из овощей

  • Время: 15 минут

  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Помидоры промойте, обсушите и нарежьте кубиками.
  2. Выложите в салатницу.
  3. Лук очистите и нарежьте кубиками или ломтиками, посолите и добавьте в помидоры.
  4. Добавьте отцеженные оливки и сушеный орегано.
  5. Приправьте морской солью и свежемолотым перцем.
  6. Влейте оливковое масло и перемешайте.