Особый рецепт способен превратить обычную фасоль в ароматное наслаждение. Вы удивитесь тому, как ее действительно просто готовить.

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Рецепт фасоли

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Поместите фасоль в кастрюлю и залейте водой так, чтобы уровень был примерно на 10 сантиметров выше фасоли.
  2. Отставьте ночь.
  3. На следующий день слейте воду, в которой замачивали фасоль. Промойте, сложите в кастрюлю и залейте литром воды.
  4. Варите на медленном огне около 90 минут, пока фасоль не станет мягкой.
  5. В конце посолите.
  6. Процедите и отставьте.
  7. Разогрейте масло в большой кастрюле и обжарьте нарезанный кубиками лук до прозрачности.
  8. Добавьте продавленные зубчики чеснока, лавровый лист, душистый и черный перец.
  9. Жарьте около 5 минут, постоянно помешивая.
  10. Добавьте томатную пасту, воду, соевый соус и остальные специи.
  11. Перемешивайте и тушите примерно 6 минут.
  12. Добавить сваренную фасоль и варить под крышкой на медленном огне примерно 20 минут.