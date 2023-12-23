Особый рецепт способен превратить обычную фасоль в ароматное наслаждение. Вы удивитесь тому, как ее действительно просто готовить.

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Рецепт фасоли

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 грамм фасоли;

– 500 грамм томатной пасты;

– 3/4 стакана воды;

– 1 луковица;

– 5 зубчиков чеснока;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 столовая ложка майорана;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1/4 чайной ложки чили;

– 1/4 чайной ложки кориандра;

– 3 горошины перца;

– 3 зерна душистого перца;

– 2 лавровых листа;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Поместите фасоль в кастрюлю и залейте водой так, чтобы уровень был примерно на 10 сантиметров выше фасоли. Отставьте ночь. На следующий день слейте воду, в которой замачивали фасоль. Промойте, сложите в кастрюлю и залейте литром воды. Варите на медленном огне около 90 минут, пока фасоль не станет мягкой. В конце посолите. Процедите и отставьте. Разогрейте масло в большой кастрюле и обжарьте нарезанный кубиками лук до прозрачности. Добавьте продавленные зубчики чеснока, лавровый лист, душистый и черный перец. Жарьте около 5 минут, постоянно помешивая. Добавьте томатную пасту, воду, соевый соус и остальные специи. Перемешивайте и тушите примерно 6 минут. Добавить сваренную фасоль и варить под крышкой на медленном огне примерно 20 минут.

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