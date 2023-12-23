Особый рецепт способен превратить обычную фасоль в ароматное наслаждение. Вы удивитесь тому, как ее действительно просто готовить.
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Рецепт фасоли
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Поместите фасоль в кастрюлю и залейте водой так, чтобы уровень был примерно на 10 сантиметров выше фасоли.
- Отставьте ночь.
- На следующий день слейте воду, в которой замачивали фасоль. Промойте, сложите в кастрюлю и залейте литром воды.
- Варите на медленном огне около 90 минут, пока фасоль не станет мягкой.
- В конце посолите.
- Процедите и отставьте.
- Разогрейте масло в большой кастрюле и обжарьте нарезанный кубиками лук до прозрачности.
- Добавьте продавленные зубчики чеснока, лавровый лист, душистый и черный перец.
- Жарьте около 5 минут, постоянно помешивая.
- Добавьте томатную пасту, воду, соевый соус и остальные специи.
- Перемешивайте и тушите примерно 6 минут.
- Добавить сваренную фасоль и варить под крышкой на медленном огне примерно 20 минут.