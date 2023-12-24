Такий салат дуже простого готувати, а з'їдять його дуже скоро. Знадобиться лише кілька хвилин і обмежена кількість інгредієнтів.
Цікаво Як приготувати ідеальні курячі гомілки на Новий рік: особливий рецепт мегахрумкої страви
Рецепт салату з овочів
Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Помідори помийте, обсушіть і наріжте кубиками.
- Викладіть у салатницю.
- Цибулю очистіть і наріжте кубиками або скибочками, посоліть і додайте до помідорів.
- Додайте відціджені оливки та сушений орегано.
- Приправте морською сіллю і свіжомеленим перцем.
- Влийте оливкову олію і перемішайте.