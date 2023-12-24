Такий салат дуже простого готувати, а з'їдять його дуже скоро. Знадобиться лише кілька хвилин і обмежена кількість інгредієнтів.

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Рецепт салату з овочів

  • Час: 15 хвилин

  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Помідори помийте, обсушіть і наріжте кубиками.
  2. Викладіть у салатницю.
  3. Цибулю очистіть і наріжте кубиками або скибочками, посоліть і додайте до помідорів.
  4. Додайте відціджені оливки та сушений орегано.
  5. Приправте морською сіллю і свіжомеленим перцем.
  6. Влийте оливкову олію і перемішайте.