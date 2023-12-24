Свежесть овощей к вашему столу: постный салат на Сочельник

24 декабря 2023, 06:31
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Источник:

Kwestia smaku

Сочельник – это просто парад вкусностей. Хоть и все традиционные блюда очень аппетитны, однако лучше разбавить их отличным салатом из овощей.

Такой салат очень простого готовить, а съедят его очень скоро. Понадобится всего несколько минут и ограниченное количество ингредиентов.

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Рецепт салата из овощей

  • Время: 15 минут

  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 помидора;
– 1 банка зеленых оливок без косточек;
– половина луковицы;
– морская соль и свежемолотый перец по вкусу;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– по желанию половина чайной ложки сушеного орегано.

Приготовление:

  1. Помидоры промойте, обсушите и нарежьте кубиками.
  2. Выложите в салатницу.
  3. Лук очистите и нарежьте кубиками или ломтиками, посолите и добавьте в помидоры.
  4. Добавьте отцеженные оливки и сушеный орегано.
  5. Приправьте морской солью и свежемолотым перцем.
  6. Влейте оливковое масло и перемешайте.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська