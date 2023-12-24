Свежесть овощей к вашему столу: постный салат на Сочельник

Сочельник – это просто парад вкусностей. Хоть и все традиционные блюда очень аппетитны, однако лучше разбавить их отличным салатом из овощей.

Такой салат очень простого готовить, а съедят его очень скоро. Понадобится всего несколько минут и ограниченное количество ингредиентов.

Интересно Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустного блюда

Рецепт салата из овощей

Время : 15 минут

Порций: 4

– 2 помидора;– 1 банка зеленых оливок без косточек;– половина луковицы;– морская соль и свежемолотый перец по вкусу;– 3 столовые ложки оливкового масла;– по желанию половина чайной ложки сушеного орегано.

Приготовление:

Помидоры промойте, обсушите и нарежьте кубиками. Выложите в салатницу. Лук очистите и нарежьте кубиками или ломтиками, посолите и добавьте в помидоры. Добавьте отцеженные оливки и сушеный орегано. Приправьте морской солью и свежемолотым перцем. Влейте оливковое масло и перемешайте.

Будет смаковать: как вкусно приготовить