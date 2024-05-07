Легко, быстро и очень вкусно: паста с овощами, которая станет вашим любимым обедом

После праздников желание долго стоять у плиты немного исчезает. Но это не значит, что теперь никакой вкусной еды – некоторые рецепты являются настоящим комбо вкуса и скорости.

Эта паста выглядит просто идеальным вариантом для быстрого и вкусного обеда или ужина. Особых усилий для ее приготовления не нужно, а наслаждаться этой гармонией вкусов можно хоть каждый день.

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Рецепт пасты с овощами

Время: 15 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 грамм пасты;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 желтый перец, почищенный и нарезанный;

– 1 кабачок, почищенный и нарезанный;

– 200 грамм помидоров черри;

– 2 луковицы, мелко нарезанные;

– цедра и сок половины лимона;

– 2 большие горсти листьев шпината;

– соль и перец по вкусу;

– натертый сыр для подачи.

Приготовление:

Пасту варим согласно инструкции на упаковке. Разогреваем масло в глубокой сковороде, обжариваем перец, кабачок и целые помидоры в течение 5 минут. Постоянно помешиваем. Добавляем лук и жарим еще 4 минуты. Добавляем цедру и сок лимона и жарим еще минуту. Добавляем 1 черпак горячей воды из пасты и приправляем солью и перцем. Сливаем пасту. Возвращаем в кастрюлю, смешиваем с овощами и шпинатом. Тушим 1 – 2 минуты. Посыпаем тертым сыром и подаем.