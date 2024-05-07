Легко, быстро и очень вкусно: паста с овощами, которая станет вашим любимым обедом
Источник:ВВС Food
После праздников желание долго стоять у плиты немного исчезает. Но это не значит, что теперь никакой вкусной еды – некоторые рецепты являются настоящим комбо вкуса и скорости.
Эта паста выглядит просто идеальным вариантом для быстрого и вкусного обеда или ужина. Особых усилий для ее приготовления не нужно, а наслаждаться этой гармонией вкусов можно хоть каждый день.
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Рецепт пасты с овощами
Время: 15 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 грамм пасты;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 желтый перец, почищенный и нарезанный;
– 1 кабачок, почищенный и нарезанный;
– 200 грамм помидоров черри;
– 2 луковицы, мелко нарезанные;
– цедра и сок половины лимона;
– 2 большие горсти листьев шпината;
– соль и перец по вкусу;
– натертый сыр для подачи.
Приготовление:
- Пасту варим согласно инструкции на упаковке.
- Разогреваем масло в глубокой сковороде, обжариваем перец, кабачок и целые помидоры в течение 5 минут. Постоянно помешиваем.
- Добавляем лук и жарим еще 4 минуты.
- Добавляем цедру и сок лимона и жарим еще минуту.
- Добавляем 1 черпак горячей воды из пасты и приправляем солью и перцем.
- Сливаем пасту. Возвращаем в кастрюлю, смешиваем с овощами и шпинатом.
- Тушим 1 – 2 минуты.
- Посыпаем тертым сыром и подаем.
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