Легко, быстро и очень вкусно: паста с овощами, которая станет вашим любимым обедом

7 мая 2024, 10:22
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Источник:

ВВС Food

После праздников желание долго стоять у плиты немного исчезает. Но это не значит, что теперь никакой вкусной еды – некоторые рецепты являются настоящим комбо вкуса и скорости.

Эта паста выглядит просто идеальным вариантом для быстрого и вкусного обеда или ужина. Особых усилий для ее приготовления не нужно, а наслаждаться этой гармонией вкусов можно хоть каждый день.

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Рецепт пасты с овощами

Время: 15 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 грамм пасты;
2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 желтый перец, почищенный и нарезанный;
– 1 кабачок, почищенный и нарезанный;
– 200 грамм помидоров черри;
– 2 луковицы, мелко нарезанные;
– цедра и сок половины лимона;
– 2 большие горсти листьев шпината;
– соль и перец по вкусу;
– натертый сыр для подачи.

Приготовление:

  1. Пасту варим согласно инструкции на упаковке.
  2. Разогреваем масло в глубокой сковороде, обжариваем перец, кабачок и целые помидоры в течение 5 минут. Постоянно помешиваем.
  3. Добавляем лук и жарим еще 4 минуты.
  4. Добавляем цедру и сок лимона и жарим еще минуту.
  5. Добавляем 1 черпак горячей воды из пасты и приправляем солью и перцем.
  6. Сливаем пасту. Возвращаем в кастрюлю, смешиваем с овощами и шпинатом.
  7. Тушим 1 – 2 минуты.
  8. Посыпаем тертым сыром и подаем.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська