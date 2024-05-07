Ця паста виглядає просто ідеальним варіантом для швидкого та смачного обіду або вечері. Особливих зусиль для її приготування не потрібно, а насолоджуватися цією гармонією смаків можна хоч щодня.
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Рецепт пасти з овочами
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Пасту варимо згідно з інструкцією на упаковці.
- Розігріваємо олію в глибокій пательні, обсмажуємо перець, кабачок і цілі помідори впродовж 5 хвилин. Постійно помішуємо.
- Додаємо цибулю та смажимо ще.4 хвилини.
- Додаємо цедру та сік лимона і смажимо ще хвилину.
- Додаємо 1 черпак гарячої води з пасти та приправляємо сіллю та перцем.
- Зливаємо пасту. Повертаємо у каструлю, змішуємо з овочами та шпинатом.
- Тушкуємо 1 – 2 хвилини.
- Посипаємо тертим сиром та подаємо.
Смачного!