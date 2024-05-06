Эта курочка ценна еще и тем, что не требует дополнительно гарнира. Идеальная подача – это немного сезонных овощей и хрустящий хлеб.
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Рецепт сливочно-чесночной курочки
Время: 40 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- В большой сковороде топим ложку сливочного масла и обжариваем на среднем огне поперченную и посоленную курицу по 3 – 4 минут с каждой стороны. Перекладываем мясо на тарелку.
- Уменьшаем огонь до минимального и топим остатки сливочного масла. Минуту обжариваем чеснок. Добавляем муку и активно помешиваем. Наливаем бульон, сливки и уксус в сковороду и перемешиваем.
- Доводим соус до кипения и варим 2 минуты. Снимаем с огня, добавляем половину петрушки.
- Кладем курицу в соус и выпекаем 25 минут.
- После приготовления надо дать блюду отдохнуть 5 минут.
- Посыпаем петрушкой и подаем с овощами или другими дополнениями.
Приятного аппетита!