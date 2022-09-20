Больше никаких нервов и дармовой траты времени: как легко очистить грибы от грязи

Осень началась с проливных дождей, а значит, наступило звездное время любителей грибов. Лакомиться ими любят все, а вот их чистку трудно назвать приятным процессом.

Обычно чистка грибов – довольно длительный и медленный процесс. каждый плод нуждается в бережливости, иначе впоследствии может испортить все блюдо. К счастью, хозяйки делятся секретами, как облегчить процесс и избежать сложностей.

Читайте также Ресторанные блюда на каждый день: почему стоит попробовать LaStrava

Легкий способ очищения грибов от грязи

Каждый грибник знает, что на грибах есть немало грязи: остатки мха, хвои, листьев, земли или песка. Обычно для освобождения грибов от всего лишнего используют нож, что не всегда удобно, а сам процесс может растянуться на часы, в зависимости от "урожая".

Облегчаем процесс / Фото unsplash

Облегчить процесс очищения грибов от грязи может обычная губка для мытья посуды. Ножки грибов нужно протирать ее жесткой стороной. Только попробуйте и увидите, насколько быстрее и веселее пойдет дело.

О чем следует не забывать

Пленка из шляпок маслят подлежит обязательному удалению. Если забыть их почистить, все блюда будут горчить. То же касается и сыроежек, хотя их горечь не столь заметна.

Также следует очень тщательно промывать от песка перепонки у лисичек, а у подпеньков необходимо удалять "юбку" под шляпкой.