Запекать картофель настолько просто и легко, что с этим может справиться даже ребенок. Буквально несколько ингредиентов, немного ожидания – и вам уже не нужно беспокоиться о том, чтобы вся семья была сыта.

Читайте также Тонкое и хрустящее тесто для пиццы только из двух ингредиентов: как его приготовить

Рецепт печеного картофеля

Время: от 30 минут до 1 часа (в зависимости от сорта картофеля)

Порций: 8

Просто и очень вкусно / Фото Pexels

Ингредиенты: – 3 столовых ложки растительного масла;

– 16 картофелин, нарезанных на четвертинки;

– морская соль – по вкусу.

Приготовление: