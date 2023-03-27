Запекать картофель настолько просто и легко, что с этим может справиться даже ребенок. Буквально несколько ингредиентов, немного ожидания – и вам уже не нужно беспокоиться о том, чтобы вся семья была сыта.

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Рецепт печеного картофеля

Время: от 30 минут до 1 часа (в зависимости от сорта картофеля)

Порций: 8

Просто и очень вкусно / Фото Pexels

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 200 градусов.
  • Положите картофель в кастрюлю и залейте водой. Добавьте соль, накройте крышкой, доведите до кипения и варите 15 минут.
  • Отцедите картофель и оставьте на 10 минут.
  • В противень наливаем масло и разогреваем в духовке 10 минут.
  • Выкладываем картофель на противень и готовим около 20 минут до готовности.
  • Перед подачей можно посолить, поперчить и добавить специи или травы.